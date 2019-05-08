大小金門魁星爺首度一起遶行烈嶼各校 學子爭相鑽轎腳
有183年歷史的金門古蹟奎閣，今天辦魁星巡安活動，「魁星爺」二度巡點至烈嶼學區，魁星爺的轎輦共遶行烈嶼4所國中小，每校停留20分鐘，輦轎所到之處，鞭炮聲都不絕於耳，家長都希望魁星爺能庇佑考生金榜題名。
文化局自104年起將魁星請出奎閣，到各鄉鎮的學校及人口密集的社區出巡，讓學子能夠「近距離」向魁星祈求考試金榜題名，今年魁星出巡邁入第六年，又再度回到「有離島中的離島」之稱的烈嶼。
今年「魁星巡安˙名點金榜」魁星爺巡點烈嶼學區祭典文化活動，特別選在雙口拱福宮舉辦，文化局副局長黃雅芬表示，主要是烈嶼雙口的林氏宗祠是當地唯一一處供奉魁星爺的地方，故雙口地區，自古文風鼎盛人才輩出，先祖林希元為朱熹的學生，還曾是「太子太傅」，顯赫一時。
包括烈嶼鄉長洪若珊、烈嶼鄉代表副主席吳福全兩人也都到場參與，兩人都說，雙口林氏宗祠有祭拜魁星的事，其實很多當地人都不知道，盼透過巡點活動，將烈嶼特別的魁星文化介紹出來。
金門縣領團解說員協會理事長陳成基指出，金門沒有孔廟，金城的奎閣建於清道光16年（西元1836年），由仕紳林斐章促成興建，為縣定古蹟。供奉的魁星爺，造型十分特殊，單足踩在鰲魚上，另一腳揚起踢斗，左持墨、右手揚起掌筆，有一說其型源自「魁」字。
文化局指出，魁星爺是天上主文運的星宿，在科舉時代應考士子們都會祭拜魁星爺，祈求試運亨通、魁星踼斗、獨占鰲頭。即使現今已廢除科舉制度，然各種入學考試、國家考試仍持續進行，每逢考季或是魁星壽誕日，奎閣總可見到莘莘學子與考生前往祈求，神案前擺滿了各式准考證或學生證，信眾以蔥、芹菜、花生、龍眼、粽子等物，祈求魁星繼續高照，保佑考運亨通。
留言