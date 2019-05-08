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網傳韓國瑜半年舉債400億 高市府：借新還舊

2019-05-08 21:56中央社 高雄8日電

高雄市長韓國瑜。聯合報系記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜。聯合報系記者劉學聖／攝影
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高市府財政局今天發布新聞稿指出，「借新債還舊債」是例行性的財務操作手法；網友批評「韓國瑜半年舉債近400億元」，財政局盼指控者說明「韓國瑜半年也還債近400億元」。

日前有網友在「批踢踢實業坊」（PTT）貼文舉證指出，市長韓國瑜屢稱高雄市負債新台幣3300億元，還指韓的說法不但早就被審計部等推翻，6月還要發行公債借貸100億元，指韓上任至今，高雄市民已經多背負了約400億元，卻什麼都沒有得到。

財政局今天發布新聞稿指出，截至4月底公告的1年以上受限債務是2416.07億元，包括向銀行借的2077.07億元及發行公債339億元。

財政局說明，為節省利息向銀行舉借的都是365天期的借款，等借款契約到期，需要重新詢價及訂定新的借款契約來還舊的借款，這種財務操作手段就叫「借新還舊」。

財政局說，發行公債也一樣，只是期限比較長，可能3年、5年或10年。今年初詢價的266億元及近期要發行公債100億元，就都是「借新還舊」。

網友指市府詢價及發行公債近400億元一事，財政局盼也應同時說明市府也償還舊債近400億元，這樣才不會造成誤解。

財政局也以107年度的財務操作方式為例，107年整年連同替市府各基金辦理的詢價案，分別在1月、3月、8月、9月辦了5次總共約3110.1億元，另在10月也發行2期公債共計148億元，如果依網民認知，難道前市府在107年一整年內就舉債3258.1億元嗎？

韓國瑜高雄市
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