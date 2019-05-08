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影／台灣是鶴拳的新故鄉 南華鶴法社學生傳承武術

2019-05-08 20:20聯合報 記者謝恩得╱即時報導

南華大學鶴法研習社是全台少數專研鶴拳的大學社團，該校服務學習組長、鶴法社指導老師林奇憲，是台灣地區縱鶴拳已故掌門人林英明的親傳弟子，他提到中國大陸的許多武術文革後中斷，反而傳到台灣而獲得保留，屬於南拳的鶴拳即是其中之一，台灣是傳統國術鶴拳最重要的傳承地區，稱得上是鶴拳的新故鄉。

林奇憲曾學過太極拳，想再專研武術的奧妙而接觸縱鶴拳。他說，時下年輕人普遍熱衷於現代化的格鬥運動，他都會分析鶴拳雖不華麗，卻是很紮實的功夫，太早學格鬥反而可能傷身，許多學生亦轉而改學縱鶴拳。

在鶴法研習社的學生，要接受武德精神教育，除了訂出嚴格「門規」（包括打架即退社），還要有禮節，在武術比賽場上，最見到的是比賽後，雙方選手會向對方教練敬禮。林奇憲也是以「一日為師，終身為父」的心態耐心調教。他提到，學武術首重循序漸進，有時練個手勢就要練好幾百次。

南華大學鶴法研習社今年4月中旬參加高雄市第15屆全國港都盃國武術錦標賽榮獲1金2銀2銅，5月初參加台中市的2019年中正盃國際武術大賽，獲得2金1銀2銅。

鶴法研習社今年有3名應屆畢業生及1名延畢的學長，他們都是從大一加入，畢業前即將離校之際師生們約定，不論勝敗如何，一定要再為自己努力一次，結果如願以償獲得好成績。

資管系四年級林志賢在高中時是太極推手的選手，進入南華大學加入鶴法社，在林奇憲的指導下體會很多武學與為人處世的道理。另今年3月獲得全國優秀青年代表的應用社會學系四年級董騰雅，從小練習跆拳道和其他武術，她感謝教練的認真、愛心和耐心，一直教到學生會了為止。

南華大學鶴法研習社的大學生們稱指導老師林奇憲（前）為「大哥」，林奇憲也以武術老師...
南華大學鶴法研習社的大學生們稱指導老師林奇憲（前）為「大哥」，林奇憲也以武術老師的精神教導他們。記者謝恩得／攝影
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林博丞（右）表示武術讓他身心更強壯，柯穎融（左）說武術讓他通體舒暢。記者謝恩得／...
林博丞（右）表示武術讓他身心更強壯，柯穎融（左）說武術讓他通體舒暢。記者謝恩得／攝影
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台灣是傳統國術鶴拳最重要的傳承地區，稱得上是鶴拳的新故鄉。記者謝恩得／攝影
台灣是傳統國術鶴拳最重要的傳承地區，稱得上是鶴拳的新故鄉。記者謝恩得／攝影
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南華大學鶴法研習社最近參加全國港都盃國和中正盃國際武術大賽，都獲得好成績，校長林...
南華大學鶴法研習社最近參加全國港都盃國和中正盃國際武術大賽，都獲得好成績，校長林聰明（左三）祝賀老師和選手們。記者謝恩得／翻攝
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