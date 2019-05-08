超震撼！火焰與舞蹈結合 即將成真火舞團週末前進屏東

2019-05-08 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



超酷炫的火舞表演即將到國境之南演出！紙風車台灣鄉村卡車本週末將南下屏東，將由「即將成真火舞團」展現火技力與美的視覺饗宴。5月10日及11日晚上7點分別在恆春國中、潮州國中登場。

屏東縣文化處表示，「即將成真火舞團」由郭彥甫及蔡宏毅共同創立已四年，兩人還是高中時期的學長與學弟，他們召集臺灣火舞比賽歷屆冠軍，組成一支最強的火舞團隊，2015年成為新加玻選秀節目《亞洲達人秀》的臺灣代表，2017年更登上央視《春晚》演出。

而近年火舞團也經常受邀至韓國、馬來西亞、捷克等國家表演，不斷挑戰新的作品。這次要打造專屬藝術卡車的火焰劇場《火焰世家》，將是一場結合火技、武術、舞蹈的火焰劇場。

5月10日在恆春國中的表演，是由為台灣而教教育基金會（Teach for Taiwan，簡稱TFT）所促成，希望讓恆春的孩子都能共賞藝術饗宴，成為啟動孩子們對於藝術眼光培養的起點。