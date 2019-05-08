雨季要來了 你家種的蓮霧保險了嗎？

2019-05-08 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



雨季來臨，農漁業保險再度受到注目，屏東縣政府繼106年首推降水量水產保險後，去年又推出了三合一天氣參數型蓮霧保險，為了提高保障範圍，水產保險今年擴及19鄉鎮，蓮霧也擴及14鄉鎮，加保期限至5月底，農民可洽農漁會保險部或推廣部。

蓮霧是屏東縣的重要農產，蓮霧種植面積超過兩千公頃，蓮霧農戶超過3千人，近年因氣候變遷大，蓮霧愈來愈難重，因此蓮霧保單一推出，就立刻受到關注，不過去年加保的農戶僅112戶，今年目前為止也只新增40多戶，眼看颱風季節就要來臨，縣府農業處莫不賣力推廣。

農業處長黃國榮表示，過去農民遇到災害時，主要是靠天然災害救助辦法提供現金救助，現在要自己出保費加保，確實有不少農民還在觀望，不過天然災害救助辦法與農業保險是並行的，而且去年加保的農民也因為雨量達到理賠標準而獲理賠，這些應可說服更多農民加保。

農業處表示，去年推的蓮霧保險因熱帶性低氣壓及接踵而來的西南氣流，兩者接力所造成的超大豪雨災情，加保農民都有獲得理賠，金額達70餘萬元，至於水產理賠從106年迄今已達4千7百48萬9547元。

今年水產保險新增鄉鎮包括枋山、里港、九如、高樹、長治、鹽埔、屏東市、麟洛、萬丹、萬巒、潮州、新埤、新園、南州及崁頂鄉，全數達到19鄉鎮，蓮霧保險新增里港、長治、麟洛、潮州、新埤及崁頂共6鄉鎮，全數達到14鄉鎮。