陳其邁宣告橋科要來了 近千則留言讚「你才是高雄市長」

2019-05-08 19:19 聯合新聞網 綜合報導



行政院副院長陳其邁。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook 行政院副院長陳其邁去年競選高雄市長失利，當時「橋頭科學園區」為他的重要政見之一，他今日（8日）宣布，明日總統蔡英文將會到橋頭視察未來科學園區的準備狀況，並預告「會帶來好消息」。陳其邁表示，即便他到了中央服務也不忘這項建案，被網友誇讚「有一種在乎，是即使被89萬人遺棄，他還是心繫於此」。

陳其邁下午在臉書表示「橋頭科學園區要來了」，他描述自己在擔任立委時，就積極向中央爭取這件重要地方建設，也是去年他競選高雄市長時的重要政見，「雖然我到了行政院服務，橋頭科學園區這個案子始終掛在心上」。陳其邁估計，橋頭科學園區以後每年可以創造1800億元產值，並提供超過1萬1千個優質就業機會，為高雄的產業注入新動力、新活水。

臉書粉絲專頁《音樂政治上班族》發文表白，「其邁，我心中真正的高雄市長」。該粉專認為，雖然陳其邁在去年的高雄市長選舉輸了，但他仍然心繫於此，並持續做著對所有人都好的事，也從中看到陳其邁對高雄的在乎，表示「即使人在台北行政院擔任副院長，他還是繼續履行當初他所答應過的事」，該粉專直呼「這就是真愛」、「他說他真的很愛高雄，現在還有人會質疑他嗎？」

而陳其邁的這篇貼文，也被許多網友轉載，表示「雖然邁邁沒選上高雄市長，但還是落實了選前的政見， 您對高雄真的很有心，我們都看在眼裡」、「這才是真正能讓高雄市民有工作機會、有發財可能的事」、「你是我心中的高雄市長」。

但也有不少網友拋出疑問，表示「台灣真的需要這麼多科學園區嗎？特別是要在既有的路科旁邊，再弄一個橋頭科學園區」、「在開心之餘，請做個負責任的政治人物…別再讓惡廠商殘害高雄的勞工了」、「看到橋頭糖廠用地有新產業要進駐，身為在外地的橋頭人有點矛盾，能為北高雄注入活水，但開發總會伴隨著破壞，希望能繼續保有現有的聚落或者臨近的古蹟設施（橋頭糖廠）不被開發改變」。