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愛文芒果暖冬災損救助 獨厚「總統蔡英文故鄉」？

2019-05-08 18:09聯合報 記者潘欣中╱即時報導

今年異常暖冬造成屏東縣南部地區的愛文芒果歉收，農委會日前公告枋山鄉可依農業天然災害救助辦法救助後，讓枋寮鄉、春日鄉、恆春鎮和獅子鄉等產區的部分果農不是滋味，認為同受暖冬之害，卻獨厚「蔡英文總統故鄉」枋山鄉，希望一視同仁；高雄農改場這幾天派員下鄉勘查，發現枋寮鄉只是零星受損，恆春鎮主要是田間管理不良。

位於枋山鄉南端的枋山鄉楓港地區，160公頃愛文芒果園逾半未開花，產量暴跌八成，地理位置較偏北的加祿村卻是盛產，農糧署和高雄農改場派員會勘後，認為是暖冬造成；農委會本月初依農業天然災害救助辦法發出公告，枋山鄉芒果農申請現金救助，受損面積達2成以上，每公頃補助9萬元。

此舉讓其他產區歉收地區的果農很不是滋味，認為同在屏南產區受到暖冬之害，枋山鄉全鄉有現金救助，其他地區卻沒有，而枋山楓港又是總統蔡英文的故鄉，難免給人想像空間；同是愛文芒果產地的枋寮鄉、春日郷、獅子鄉和恆春鎮公所，也請高雄農改場派員下鄉實地勘查，希望比照天災救助辦理。

高雄農改場勘查發現，枋寮鄉只有零星果園受損，可能無法達到農業天然災害救助辦法受損面積達20%的規定；恆春鎮多處愛文芒果園因結果率低或未結果，乾脆提前剪枝，期待明年能有好收成，葉姓果農說，恆春玉荷包受暖冬影響有天災救助，為何愛文芒果沒有，更何況鄰近的枋山愛文芒果就有，

高雄農改場表示，玉荷包，愛文芒果分屬熱帶型、亞熱帶型水果，前者開花要低溫，後者不行，不能類比；愛文芒果怕風，恆春半島其實不適合種，加上果農多是業餘兼差性質，田間管理技術遠不如專業果農，若未架設防風網或種在背風處，結果率自然不佳；枋山楓港地區愛文芒果災情慘重，主要是缺口地形受溫熱的南風不斷吹拂，形成花穗「酥花」淍謝，無法著果。

屏東縣恆春鎮愛文芒果因結果率低或未結果，果農乾脆提前剪枝，希望政府比照枋山鄉以天...
屏東縣恆春鎮愛文芒果因結果率低或未結果，果農乾脆提前剪枝，希望政府比照枋山鄉以天災救助，高雄農改場副研究員李雪如（左）今天到現地勘查。記者潘欣中／攝影，
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芒果暖冬農改場
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