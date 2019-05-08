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新品種芒果蜜雪量產 具有明星水果潛力

2019-05-08 17:38中央社 台東縣8日電

台東培育新品種芒果「蜜雪」今年開始穩定量產上市，具有甜美清香、果肉特別細緻、抗病力佳，以及櫥架時間提升等優勢，不輸愛文芒果，未來朝進軍日本市場可望享有優勢。

高雄農改場費時11年、民國101年取得新品種命名的蜜雪芒果，經過這幾年推廣已量產上市，台東也成立蜜雪芒果產銷班，昨晚在台東市召開推廣座談會，民進黨立委劉櫂豪出席與會。

劉櫂豪表示，蜜雪的果肉特別細緻、纖維少，抗病力比愛文芒果好，經台東農民培育後更出色，不僅將原來的甜度從13度到17度，提升到17度至22度，櫥架時間從6天延長到15至20天，值得推廣和適合外銷。

劉櫂豪表示，農糧署長胡忠一日前到台東會勘釋迦園農業設施時，他也具體建議希望協助蜜雪芒果比照愛文芒果模式外銷至日本。近期接到農糧署回覆，已允諾會在與日方諮商時提出，但日方要先評估對國內產業影響，再訂定檢疫方式，因此時程未定。

由於推廣外銷有其不確定因素，農委會國際處現階段努力以國內推廣為主。劉櫂豪也允諾農民，將積極協助蜜雪芒果在台北希望廣場辦理促銷推廣活動，讓更多民眾瞭解蜜雪芒果的甜蜜滋味，打開國內市場，讓蜜雪芒果成為台東另一個明星水果。

高雄農改場費時11年育種的蜜雪芒果，101年取得品種權並技轉給農民，果皮呈現桃紅色，果蒂處散發淡淡果香味，屬於中型果實；品質媲美愛文芒果，果實櫥架壽命較長，對儲運期容易發生的炭疽病也較具抗性，內外銷潛力看俏，105年第一批果實上市，今年已能穩定量產。(編輯:孫承武)

芒果台東劉櫂豪
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