這位局長親自煲人蔘雞湯 邀教職員母親、婆婆共餐感謝

2019-05-08 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



溫馨五月感恩季，高雄市教育局長吳榕峯今天中午邀請同仁與母親、婆婆們共餐，也品嘗他親手燉熬的雞湯，感謝家人的體諒與支持。未來教育局也能有家庭日，帶著家人與孩子們來教育局，凝聚員工士氣與家庭向心力。

「哇！好香唷！」掀開鍋蓋，雞湯香氣撲鼻而來，吳榕峯為同仁的長輩們盛湯奉上，加上地方有名的小吃碗粿、春捲、豆花，大家吃得開心，聊得也很盡興。

教育局社教科教師洪婉香的83歲母親洪張阿妲，也放下手邊農事，專程陪著女兒參與這場溫馨的共餐。皮膚黝黑的洪張阿妲，在大寮種植有機紅豆，品質好供不應求。吳榕峯說，長輩身體好是子女的福氣，能動時一定要多動動。

洪張阿妲靦腆的說，和女兒受邀一起在教育局用餐，感覺很新鮮有趣，這也是她第一次走進教育局，看見女兒每天工作的場所，能感受教育局同仁們的工作辛苦。局長人很親切，選在母親節與同仁母親們一起用餐，「足感心！」

體健科專員邵厚辰於今年參與全中運籌辦不眠不休，獲得很高的評價，61歲的婆婆謝美枝是她最重要的後盾。因為常早出晚歸，3歲兒子從出生就由婆婆照顧，讓邵厚辰對婆婆相當感謝，婆媳關係很好。