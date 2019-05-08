輔英科大護理系學生加冠導光 「男」丁格爾也承諾誓約

2019-05-08 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



輔英科技大學今天為護理系學生舉行「星光閃閃」加冠暨導光典禮，625名準白衣天使加入護理專業，立下為人類健康謀福祉的誓約，其中有75名是「男」丁格爾。優良實習護生廖哲賢與陳以庭、蔡欣榆，包辦全國技能競賽健康照顧職類的金、銀、銅牌。

加冠導光典禮今天在輔英科大的多功能體育館舉行，氣氛溫馨莊嚴。即將踏入護理專業的新血，帶著興奮悸動的心，由護理系主任方月燕與師長、輔英附設醫院主管及堅守照護病患工作的畢業系友，為大家戴上象徵護理榮耀與責任的冠冕，75名「男」丁格爾則佩戴耀藍勳帶承諾誓約。

輔英科大校長顧志遠表示，護理系師生表現優異，各個領域及賽事捷報頻傳。第48屆全國技能競賽，護理系學生一口氣包辦健康照顧職類的金、銀、銅牌，金牌得主廖哲賢還獲選為四技優良實習護生及台北三軍總醫院的優良護生。連續兩屆的護理技能競賽國手，也出自輔英護理系的培訓。

校方安排加冠、導光、宣讀南丁格爾誓詞、合唱恩光歌，便展開慶祝活動。「Hug season 全國饒舌創作大賽」冠軍護理系二年級生江建賢，加上邱浚勝及今年加冠生陳韋任，在台上勁歌熱舞，閃耀護理人的活力與熱情，獲得滿堂喝彩。