高市青年局長 連勝文前任特助林鼎超出任

2019-05-07 22:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜將成立青年局。記者蔡孟妤/攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜預計10月掛牌成立青年局，今市府證實，青年局長一職，將由國民黨中央委員連勝文前任特助、勞工局秘書林鼎超出任。

新聞局轉述韓國瑜表示，林鼎超具國外求學經驗、金融經驗，近年更從事青年創業輔導工作。期許倚重其年輕創意、青創輔導經驗。

目前因青年局需要籌備人員，占勞工局秘書缺，借調經發局，需要先委屈他以此位協助籌備主任相關工作，未來青年局成立將接任局長。

林鼎超簡介

一、學歷：

（一）國立政治大學 高階經營管理碩士 國際金融組 (2017.08至今)

（二）舊金山大學 財經及市場行銷系畢業（2003.08~2006.12)

二、經歷

（一）青興資本股份有限公司營運長(2016.08～2019.04）

（二）Evenstar Group 投資經理(2015.02～2016.08）

（三）中國信託商業銀行-大陸事業處/香港分行經理（2012.12～2014.01）

（四）兩岸暨跨境創新創業交流協會 發起人/常務理事（2015.01至今)

三、輔導青創成績：於青興資本股份有限公司任內輔導包含食品、生技、零售、電商....等新創產業十餘家公司。

四、年次：1982年生（民國七十一年次）