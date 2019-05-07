楊鎮浯提前向高齡母親賀節 嘴甜喊「金門的寶」

2019-05-07 21:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



再過幾天就是母親節，金門縣長楊鎮浯今天走訪慰問2位高齡母親代表，並致贈特製紀念酒，楊鎮浯說，金門縣90歲以上女性人口數，佔全縣90歲以上人口數的75%，比例高居全台灣地區第一，高齡的長輩就像是金門的寶，呼籲大家一起關懷照顧金門的長者。

楊鎮浯今天偕同縣府社會處長董燊、金城鎮長李誠智等人，走訪慰問家住金城鎮北門里李璇治及金水里許碧玉2位高齡母親代表，提前向她們祝賀母親節快樂！

楊鎮浯說，金門縣65歲以上老年人口數為1萬8179人，佔總人口的13.03%，其中女性人口數為9442人，佔65歲以上總人口的52%。90歲以上人口數為818，佔金門縣總人口數的0.587，其中女性人口數佔75%，全台灣地區排名第一。

今年金門縣約有724位90歲以上的高齡母親，楊鎮浯特別致贈特製紀念酒表達關懷高齡母親常年辛勞，感佩她們為家無私奉獻的母愛及美德，並祝福每位母親身體健康，佳節愉快。

「縣長要來作客」！讓老人家都相當開心，96歲的李璇治早早就「妝水水」坐在客廳等候，她也大方分享自己的養生秘訣，她都每天清晨5時30分起床，喝了溫開水後就出門運動。李璇治邊說，還邊示範自己常做的運動，譬如屈身彎腰又高舉雙手，讓眾人看了相當佩服，直說，看不出來是將近百歲的阿嬤，感覺動作還很靈活。