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無聊遊客攀爬涼亭屋頂作勢「攻頂」 遭網友幹譙

2019-05-07 21:53聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

臉書上最近流傳有2遊客攀爬上高約5公尺的涼亭屋頂拍照，遭網友一片撻伐，怒批簡直是...
臉書上最近流傳有2遊客攀爬上高約5公尺的涼亭屋頂拍照，遭網友一片撻伐，怒批簡直是「玩命」！圖／摘自「靠北金門」臉書
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座落在金湖鎮的復國墩觀景台是金門最東方，沿岸就有斜坡海岸風光，是金門著名的景點之一，但最近卻有遊客爬上高約5公尺的涼亭屋頂拍照，被民眾拍照PO網，網友質疑是「腦殘」、「玩命」；金門縣政府表示，旅客在港區的危險攀爬行為已違反「漁港法」，未來將協調港區巡邏的岸巡就近勸阻督導，倘若屢勸不聽將裁處3至15萬元。

金門的知名臉書社群「靠北金門」最近有民眾PO出一張「攻頂照」，但仔細一看是2名年青人攀爬復國墩觀景台離地約5公尺高的涼亭屋頂拍照，兩人感覺是在嬉鬧。照片一登出，馬上引起網路上的一片撻伐。

有網友直接幹譙這兩人是「活膩了嗎？」；還有人說「兩個是白痴嗎」；「還真是拿生命開玩笑了！」；「無聊當有趣」；「腦殘嗎...摔下來還得了」；「肉搜吧！誰家的孩子真無言！」網路上罵聲不斷。

金湖鎮民代表陳向鑫今天也到場關切並表示，復國墩觀景台可以看到金門的第一道曙光，常常吸引很多遊客來到這邊打卡拍照，但日前從網路上看到遊客攀爬屋頂行為，簡直是做了一個最不良的示範，呼籲縣府應儘速與岸巡單位協調，讓岸巡弟兄在執行勤務的同時也能夠關心勸導一下遊客，以免憾事發生。

金門縣政府建設處科長樊德正表示，遊客擅自攀爬涼亭屋頂，此舉不但有危險，也有可能造成木造涼亭損壞，或影響其他遊客安全，縣府呼籲遊客，不要因為自己一時起意，而造成大家的不便。未來縣府漁港管理單位及岸巡除了會加強巡查頻度，漁會人員也配合派員協助縣府，不容許有人或惡意破壞漁港公共設施情形，若有相關情事屢勸不聽者，將依漁港法規定裁處3至15萬元。

金湖鎮民代表陳向鑫今天到場關切，他表示，日前從網路上看到遊客攀爬屋頂行為，簡直是...
金湖鎮民代表陳向鑫今天到場關切，他表示，日前從網路上看到遊客攀爬屋頂行為，簡直是做了一個最不良的示範。記者蔡家蓁／攝影
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座落在金湖鎮的復國墩觀景台是金門最東方，沿岸就有斜坡海岸風光，是金門著名的景點之...
座落在金湖鎮的復國墩觀景台是金門最東方，沿岸就有斜坡海岸風光，是金門著名的景點之一。記者蔡家蓁／攝影
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金門
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