無聊遊客攀爬涼亭屋頂作勢「攻頂」 遭網友幹譙

2019-05-07 21:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



臉書上最近流傳有2遊客攀爬上高約5公尺的涼亭屋頂拍照，遭網友一片撻伐，怒批簡直是「玩命」！圖／摘自「靠北金門」臉書 分享 facebook 座落在金湖鎮的復國墩觀景台是金門最東方，沿岸就有斜坡海岸風光，是金門著名的景點之一，但最近卻有遊客爬上高約5公尺的涼亭屋頂拍照，被民眾拍照PO網，網友質疑是「腦殘」、「玩命」；金門縣政府表示，旅客在港區的危險攀爬行為已違反「漁港法」，未來將協調港區巡邏的岸巡就近勸阻督導，倘若屢勸不聽將裁處3至15萬元。

金門的知名臉書社群「靠北金門」最近有民眾PO出一張「攻頂照」，但仔細一看是2名年青人攀爬復國墩觀景台離地約5公尺高的涼亭屋頂拍照，兩人感覺是在嬉鬧。照片一登出，馬上引起網路上的一片撻伐。

有網友直接幹譙這兩人是「活膩了嗎？」；還有人說「兩個是白痴嗎」；「還真是拿生命開玩笑了！」；「無聊當有趣」；「腦殘嗎...摔下來還得了」；「肉搜吧！誰家的孩子真無言！」網路上罵聲不斷。

金湖鎮民代表陳向鑫今天也到場關切並表示，復國墩觀景台可以看到金門的第一道曙光，常常吸引很多遊客來到這邊打卡拍照，但日前從網路上看到遊客攀爬屋頂行為，簡直是做了一個最不良的示範，呼籲縣府應儘速與岸巡單位協調，讓岸巡弟兄在執行勤務的同時也能夠關心勸導一下遊客，以免憾事發生。