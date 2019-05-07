為何全中運快閃？ 韓國瑜答非所問議員傻眼

2019-05-07 21:43 中央社 高雄7日電



民進黨市議員李柏毅今天在質詢高雄市長韓國瑜4月全中運為何在運動員還沒進場時就致詞，韓國瑜答非所問「端午節龍舟比賽有28位局處長要划龍舟」，讓李柏毅當場傻眼。

高雄市議會今天進行市政總質詢，民進黨市議員李柏毅、高閔琳輪番批評，不滿韓國瑜4月20日在高雄為地主的全國中等學校運動會開幕式，包括致詞、媒體受訪只花5分鐘就快閃離開。

李柏毅質詢韓國瑜當天有何重要行程，質疑是和媒體大亨吃飯或會見國民黨主席。他說，韓國瑜應取捨行程，不應在運動員未進場前就對著空氣致詞、走人，對運動員不尊重，也非地主待客之道，並批評韓漠視運動、欠運動員一個道歉。

高閔琳接力質詢指出，高雄因為重視體育成立運動發展局，卻碰到不重視體育的市長，在選手未進場前就快閃，也無視於現場還有副總統陳建仁和教育部長等人，她批評「韓對著沒有運動員的全中運致詞就像觀光局讓春吶樂團對著空無一名觀眾作表演」，促韓國瑜要向運動員和市民道歉。

韓國瑜答詢時說明很重視運動也希望發展運動休閒產業，只要有時間就會出席活動，他還說「端午節28名首長都要參加划龍舟」。不過，韓國瑜答非所問令李柏毅當場傻眼，直說「扯太遠了」。