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攀爬金門復國墩觀景台 最高罰15萬

2019-05-07 21:06中央社 金門縣7日電

座落在金湖鎮的復國墩觀景台是金門最東方，沿岸就有斜坡海岸風光，是金門著名的景點之...
座落在金湖鎮的復國墩觀景台是金門最東方，沿岸就有斜坡海岸風光，是金門著名的景點之一，常有情侶與遊客來此拍照打卡。聯合報系記者蔡家蓁／攝影
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不知名遊客攀爬金門縣金湖鎮復國墩觀景台屋頂嬉鬧，險象環生；金門縣政府今天籲請民眾發揮公德心，如破壞公共設施屢勸不聽，將可裁處新台幣3到15萬元。

復國墩海域位在金門最東部，海岸岩石嶙峋，浪濤拍岸十分壯觀；這裡可以觀看日出，每逢跨年，吸引不少遊客前來觀賞第一道曙光。建設處為提供漁民與遊客休憩及觀海景點，多年前在此設置觀海涼亭及棧道，每逢傍晚和假日總吸引漁民遭遊客到涼亭休憩，也因而成為打卡熱門景點。

建設處表示，遊客擅自攀爬涼亭屋頂，不但攀爬者有危險，也可能造成木造涼亭損壞，或影響其他遊客安全，呼籲鄉親與遊客不要因為自己一時起意，而造成大家的不便。

漁牧科科長樊德正表示，漁港管理單位及岸巡除了會加強巡查頻度，漁會人員也會配合派員協助縣府，不容許港區有影響安全或惡意破壞漁港公共設施情形，若有相關情事屢勸不聽者，將依漁港法規定裁處3到15萬元。

金湖鎮鎮民代表陳向鑫下午到現場實際勘查後表示，由於現場沒有任何防護措施，攀爬屋頂是相當危險的動作，希望遊客不要拿自己性命開玩笑，也希望岸巡人員若發現遊客有不良的示範或危險的行為，能夠主動勸導，以免發生憾事。

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊表示，基於為民服務精神，如果有看到遊客做出危險動作，會以宣導方式請遊客注意自身安全；並表示，岸巡隊承辦人會持續橫向與縣府建設處協調處理方式，避免類似事件再次發生。

金門漁民海巡署
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