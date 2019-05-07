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春吶潘恆旭毒品說惹議 屏縣府駁近3年未查獲

2019-05-07 19:38中央社 高雄7日電

高雄市政府觀光局長潘恆旭一席「墾丁都是毒品」說法，遭屏東縣政府反擊「近3年墾丁春天音樂季都未查獲毒品」。潘受訪回應「不想掀起城市跟間論戰」，大家上網去查就知道。

2019春天吶喊首次移師高雄旗津舉辦，民進黨市議員黃文益6日在市議會總質詢批評旗津春吶人潮和商機不如預期，質疑市府觀光局數據「膨風」。潘恒旭答詢指出，「我們一件毒品案件都沒有，不像墾丁春吶查出都是毒品案件」。

潘恒旭下午受訪表示，「我是屏東人，不想掀起城市跟城市之間的論戰，請大家拿起手機蒐尋一下『墾丁2018毒品』就有答案了」。

潘恒旭的說法引發屏東縣政府不滿，縣警局今天發布新聞稿回擊並說明，自2017年至2019年的墾丁春天音樂季期間，已未再查獲有毒品等相關案件，顯見期前邀請業者宣導管理及掃蕩臨檢勤務作為已見成效，並非高雄所報導的多年前錯誤印象。

屏東警方表示，早將墾丁音樂季導向為青春洋溢並正面迎接音樂盛事為主軸，每年期前召集飯店、民宿業者宣導加強管理，配合不可有轟趴吸毒派對。此外，音樂季各場次都申請保三總隊動用緝毒、防暴犬協助任務，在期前臨檢各大KTV、釣蝦場複合式場所或PUB，嚴格查緝吸毒的行為。

毒品墾丁屏東縣政府
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