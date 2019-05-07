不想畢業即失業 潮州就業中心開放網路預約諮詢

2019-05-07 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



不想畢業即失業嗎？勞動部潮州就業中心擴大辦理「職涯領航，點亮未來」免費職涯諮詢服務，對職涯有疑惑的求職者，除了可直接洽詢就業中心，更可透過線上報名方式預約，由就服員，為求職者分析個人特質與職業適性，協助釐清就業方向及規劃職涯歷程，達到適性就業，日後穩定就業。

潮州就業中心指出，小慧（化名）去年自大學日文系畢業後，到潮州就業中心求職，與就服員晤談，發現自己職涯方向不明，便安排心理測驗，根據測驗結果，發現她極具服務人群熱忱，並對餐飲有興趣，經中心就業媒合，找到連鎖咖啡店餐飲服務員工作。

「心理測驗能幫助我深度認識自己」26歲阿榮（化名）說，自大學餐飲管理系畢業後，先找太陽能業務工作，去年底因公司即將撤點，面臨失業危機，求助潮州就業中心安排心理測驗，了解自己對旅遊產業有興趣，目前參加勞動部高屏澎東分署旅遊從業人員職業訓練班，預計結訓後投入旅遊相關工作。

潮州就業中心主任楊采蘭表示，職涯諮詢服務是就業中心協助民眾就業的重要輔佐作法，就服員會依求職者狀況，從多樣職業心理測驗工具中，挑選適合工具施測，再依據施測結果作專業評估與分析。另外，也會主動評估求職者需求，安排「一對一深度諮詢服務」，藉由深入面談諮商，協助求職者分析其面臨的就業問題與困境，協助解決職業選擇與工作適應等問題。