蘇貞昌視察澎湖前瞻建設 放送10億紅包

2019-05-07 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌7日到澎湖馬公視察前瞻建設中的4千噸海水淡化廠及農委會水試所澎湖海洋生物研究中心，應允送出兩個5億元紅包，包括將海淡廠增建至6千噸規模，並新造台華輪，一次解決澎湖用水及交通問題，讓當地有更好發展。

蘇貞昌7日馬不停蹄，接連到馬祖、澎湖兩大離島視察，這是他上任後首度下鄉到澎湖，視察前瞻基礎建設中的澎湖供水改善計畫第二期，4千噸海淡廠已在107年底完成出水。在立委楊曜及縣長賴峰偉陳情下，蘇當場答應加碼5億元，擴建6千噸海淡廠，也期盼吉貝島6百噸及七美島9百噸海淡廠在2023年如期完成。

蘇貞昌說，他在擔任上一次院長時就核定海水淡化計畫，沒想到搞了10多年，到去年底才好，「這樣的效率不合要求！」蘇表示，現在澎湖人口10萬人，但觀光客超過百萬，水資源很重要，民生用水一定要保留好，送出這5億元紅包打造6千噸海淡廠，他督促經濟部水利署及台水公司「打拚點，這次要很快！」