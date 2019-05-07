牠們默默吃光候鳥食物 墾管處向外來掠食魚宣戰

2019-05-07 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



墾丁國家公園龍鑾潭是內政部公告的國家級重要濕地，也是國內度冬雁鴨的重要棲地，生態資源豐富，近年監測卻驚見，入侵外來魚種的數量和種類都有上升趨勢，尤其是俗稱「魚虎」的掠食性魚種「線鱧」，造成原生魚種蛻減，候鳥食物變少，危及水生態系統；墾管處和嘉南藥理大學團隊合作前年展開「除害」大作戰，以放長沉籠和釣魚法移除，盼能回復生態系統。

嘉南藥理大學環境資源管理系副教授黃大駿說，團隊在龍鑾潭記錄到10科20種魚類，生態資源豐富，4年前調查卻發現，外來魚種和數量均有上升的趨勢，特別是體長約30公分、肉食性的線鱧和俗稱筍殼魚的斑駁尖塘鱧影響最大，主要是龍鑾潭本就沒有大型魚種，外來入侵的大型魚種不僅擠壓原生魚種生存空間，甚至吃掉原生魚種，連帶影響候鳥的食物，危及生態環境。

龍鑾潭最主要的原生魚種是長條狀的小型魚䱗條，外來入侵包括筍殼魚、線鱧、吳郭魚、俗稱三星鬥魚的絲鰭毛足鬥魚、巴西龜等，其中線鱧已成為潭中霸主，因其平均可長30公分，攻擊力強，對原生魚種威脅大，加上有護幼行為，繁殖力強，數量增加很快；筍殼魚因具高經濟價值，附近居民早期將魚苗放進潭中，待長大後再去捕捉販售，因畫入國家公園後禁捕，數量穩定成長。

線鱧原產東南亞，被作為食用魚引進台灣，因外型與鯉魚相似，常被放生團體誤認野放，也有一些釣客因線鱧生性兇悍，釣來頗具快感，買來野放，但肉食的線鱧在龍鑾澤中卻吃食小蟲、小魚，尤其是原生種的䱗條族群減少，致到龍鑾潭度冬的候鳥無魚可吃。