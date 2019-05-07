高雄鳥松第一人 突尼西亞孟岱爾同時擁有雙國籍身分

2019-05-07 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



來自突尼西亞的孟岱爾拉第利先生是高雄市鳥松區第一位以高級專業人才身分取得我國國籍的外籍人士，今天到鳥松區戶政事務所完成初設戶籍，領取中華民國國民身分證。圖／鳥松區戶政事務所提供 分享 facebook 來自突尼西亞的孟岱爾拉第利先生是高雄市鳥松區第一位以高級專業人才身分取得我國國籍的外籍人士，今天到鳥松區戶政事務所完成初設戶籍，領取中華民國國民身分證。

孟岱爾研發設計多項檢測儀器通過英國皇家古典高爾夫俱樂部(R&A)與美國高爾夫球協會(USGA)認證，並提供我國專業高爾夫製造廠相關檢測儀器及技術諮詢，自己開公司，但他又不想放棄原突尼西亞的國籍，戶政事務所決定以高專人才協助申請我國身分證。

孟岱爾民國76年就來台灣設立工廠，在高雄已居住超過30年，他非常喜歡高雄的人文環境及美食，感謝政府單位對於外籍專業人才用心照顧與關懷，讓他可以在不喪失原屬國籍的情況下取得中華民國國籍，讓他可以在友善城市高雄落地生根。

鳥松區戶政事務所說，依國籍法規定，外國籍專業人才只要在科技、經濟、教育、文化藝術、體育及其他（人權、醫學、生活）6大領域有助我國之利益，在台合法居留滿5年，每年居住滿183天，可經主管機關推薦給內政部，審核通過後在不喪失原國籍前提下歸化我國籍。

另外，新住民還可利用「高雄市戶政線上e指通」APP線上預約申辦歸化國籍，節省在戶政所等待辦理的時間。