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蘇貞昌視察澎湖 海淡與交通各補助5億元

2019-05-07 15:59中央社 澎湖縣7日電

澎湖離島供水與交通等問題，行政院長蘇貞昌今天在視察澎湖海水淡化廠時，送了新台幣5億元的6000噸海水淡化廠組和新建台華輪新增的5億元，並要求如期完成。

蘇貞昌院長今天在政務委員吳澤成、張景森、澎湖縣長賴峰偉、立委楊曜、經濟部次長曾文生等人陪同抵達澎湖，視察興建完工的第2期4000噸海水淡化機組，聽取水利署長賴建信與水公司總經理胡南澤等簡報，並實地試飲海淡場的出水，盛讚水質甘美。

賴峰偉與楊曜2人指出，澎湖地區平日用水約2萬5000噸，觀光旺季時約3萬2000噸，其中烏崁海淡廠每天供水1萬3100噸，新建完成的4000噸海淡廠，扣除一座3000噸海淡機組退場，每天的出水量在1萬5100噸，其餘分別由水庫和深水井來支援供應，為解決用水問題，爭取儘速增建6000噸海水淡化機組外，也爭取補助航行高馬航線的台華輪更新案與海底覆網及海漂垃圾等。

蘇貞昌表示，澎湖約有10萬人口，除了在地的需要供水，每年還有100萬以上的觀光遊客，不只用水問題，還有交通等問題，水公司在前瞻建設新建的4000噸海水淡化廠是他上次在擔任院長時所核定的，直到再回來當院長才完成，不符合要求，這次同意再補助5億元來擴建6000噸的海水淡化廠，並要求施工單位務必如期的完工，解決的供水問題。

至於新建的台華輪，由於規畫與設計變更，導致期程一直延宕，建造經費也由原來的18億元，增加到23億元，蘇貞昌也一口答應，並要求速完成，解決台澎海上交通客貨輸運問題。

蘇貞昌隨後前往農委會水試所澎湖海洋生物研究中心視察水產培育與海龜收容救護中心，對工作人員投入活化與永續海洋的辛勞，表示慰勉。

澎湖蘇貞昌賴峰偉
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