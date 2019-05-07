迎接母親節、端午節到來 業者推優惠
母親節在光輝的五月第二個星期日，為感謝母親一年來的辛勞，高雄泰豪泰式料理餐廳特別推出泰式辣炒牛、清蒸酸辣魚等10道各具特色泰式風味料理合菜，凡在五月份來店消費點選合菜，就可用原價大約5折價格，加購特價每道100元的招牌菜、10道菜可任選3道。
前中南客運創辦人兼董事長陳天寶轉投資經營咖啡事業，2018年創立「中南莊園咖啡」品牌，選定中國雲南海拔1200至1680公尺山谷，種植占地4669萬平方公尺咖啡豆樹，年產量約600公噸，歡慶母親節，即日起至5月20日全系列商品買2送1，指定超商取貨免運費。
端午節即將到來，為迎接端午「粽」商機，高雄翰品酒店推出創新風味粽，讓愛嚐鮮的顧客有新鮮體驗。除了熱銷的紅麴粽、紫米粽，今年再增加素香粽；而福華飯店珍珠坊全新改裝，端出了新派粵粽，烏魚子海鮮粽、鮑魚滷香粽，以高檔食材搶客。
高雄福華大飯店M3F珍珠坊廣東料理餐廳，斥資上千萬改裝，端午粽推出全新風味，強調以高檔食材入菜，同時結合傳統作法，呈現新派粵粽的獨特風味，烏魚子海鮮粽內加入比賽獲獎的烏魚子，且以手工製作呈現高質感又頂級的肉粽；鮑魚滷香粽，將傳統滷香加入鮮甜鮑魚，糯米會吸附鮑魚味道，讓風味更有層次感。
留言