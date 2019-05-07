迎接母親節、端午節到來 業者推優惠

2019-05-07 15:50 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 劉學聖 ╱即時報導



母親節在光輝的五月第二個星期日，為感謝母親一年來的辛勞，高雄泰豪泰式料理餐廳特別推出泰式辣炒牛、清蒸酸辣魚等10道各具特色泰式風味料理合菜，凡在五月份來店消費點選合菜，就可用原價大約5折價格，加購特價每道100元的招牌菜、10道菜可任選3道。

前中南客運創辦人兼董事長陳天寶轉投資經營咖啡事業，2018年創立「中南莊園咖啡」品牌，選定中國雲南海拔1200至1680公尺山谷，種植占地4669萬平方公尺咖啡豆樹，年產量約600公噸，歡慶母親節，即日起至5月20日全系列商品買2送1，指定超商取貨免運費。

端午節即將到來，為迎接端午「粽」商機，高雄翰品酒店推出創新風味粽，讓愛嚐鮮的顧客有新鮮體驗。除了熱銷的紅麴粽、紫米粽，今年再增加素香粽；而福華飯店珍珠坊全新改裝，端出了新派粵粽，烏魚子海鮮粽、鮑魚滷香粽，以高檔食材搶客。