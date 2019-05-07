高雄春藝「歌仔好戲連演」 6、7月連番上場

2019-05-07 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄春天藝術節壓軸「歌仔好戲連演」將於6到7月登場，今年四大團隊帶來新製與經典戲碼，將首度在大東文化藝術中心、衛武營國家文化藝術中心戲劇廳兩劇院演出，包括明華園日字戲劇團「巾幗醫家」、春美歌劇團「兵臨城下」、一心戲劇團「千年」、秀琴歌劇團「寒水潭春夢」，以及「少年歌子培育計畫」的演員與樂師們，演出「靈界少年偵察組特別篇-永不墜落的星辰」，連番好戲拚場，讓歌仔戲迷一飽眼福。

高雄春藝歌仔戲系列各節目，購票請上「兩廳院」系統https://www.artsticket.com.tw，節目資訊可至高雄市文化局官網http://www.khcc.gov.tw及高雄春天藝術節FB查詢。

春藝10年來已累積百場全新製作的精緻歌仔廳，不僅傳承傳統，更大膽創新，自2013年開創歌仔戲聯合製作專案，廣邀歌仔戲劇團投件，透過公開甄選及專家學者組成的監製委員群層層把關，創新劇目提昇演出精緻度，並培植新生代演員，讓傳統歌仔戲曲世代傳承、開枝散葉，也讓多元百變的當代歌仔戲更加精采豐富。

高雄市文化局說，今年戲迷們除了再睹歌仔天王舞台上的瀟灑英姿，更可看到各團的新一代新星同台飆戲。6月7到9日登場的明華園日字戲劇團，選用去年春藝創作徵選計畫中，由新銳編劇陳旻彣創作的「巾幗醫家」，台灣第一丑角陳勝在、陳靖瑋父子聯手執導，製作上保留「女戲與丑藝」特色，是近年來少有的文戲。

6月21至23日上演的「兵臨城下」，由高雄文藝獎得主郭春美攜手戲曲界新生代知名導演許柏昂，改編日本戰國時

代故事，新生代演員孫凱琳和簡嘉誼將挑戰詮釋複雜的心理層次轉變及外顯表演，帶給戲迷們全新觀劇感受。

為傳統歌仔戲演出開闢新路徑的一心戲劇團，6月28至30日推出經典戲碼「千年」，以白蛇傳後傳為底，挑戰禁忌母子戀，除了劇團當家演員孫詩詠、孫詩珮，還特邀京劇小天后黃宇琳共同詮釋這段「不被承認但心會抽痛」的感情，一個「不被祝福但可以理解」的故事。

7月5日至7日登台的秀琴歌劇團，將著名台灣鄉土小說集「美人尖」之中篇小說「良山」，改編為「寒水潭春夢」，劇情發展大量採用台灣婚俗禮儀、建醮古禮、過火科儀、送肉粽等風土民情，搭配歌仔戲身段唱腔，演繹親情、友情與愛情難解的纏繞糾葛，主角「良山」由當家小生張秀琴與2018年入圍傳藝金曲最佳個人表演新秀獎的張心怡共同演出，母女同飾一角拚台較藝，精彩可期。