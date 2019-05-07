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屏北交通樞紐啟動 以後23條路線公車從這裡發車

2019-05-07 15:31聯合報 記者林文義╱即時報導

繼屏東、潮州新建客運轉運站後，屏東縣又新增一處轉運站，縣府今天舉行水門客運轉運站動土儀式，預計明年6月完工啟用，未來這裡將有23條路線的公車從轉運站發車，屆時將成為屏北區域運轉中心，成為重要的交通樞紐。

屏東縣長潘孟安今天在動土儀式中指出，縣內的客運交通路網過去因沒有垂直整合，造成城鄉間連繫不易且運載量不高，縣府自103年起推動「屏東縣公共運輸系統整合規劃案」，依據縣境內各路網條件、都市發展及人口聚集度，規劃屏東、潮州、枋寮、水門、東港、恆春等客運轉運站，以便建構完整的公路運輸路網服務。

潘孟安指出，水門轉運站匯集台24線及屏185縣道等交通要道，往北可到三地門、霧台鄉，往南通往瑪家、泰武、萬巒、潮州及里港、高樹鄉，更是進入原鄉地區重要的門戶，未來轉運站23條路線甚至可直接到左營高鐵站，提供跨域的便捷路網。

新的水門客運轉運站主體工程，由縣府爭取交通部公路總局補助4076萬元，加上自籌1000多萬，總工程經費超過5000萬元，全新打造水門轉運站，完工後將有8席月台，採綠色工法設計，同時融入原鄉意象設計，轉運站屋頂的造型線條創造出山脈感，與大武山相互呼應。

目前各家公車在水門設有不同的候車地點，對外地遊客相當不便，轉運站啟用後，包括一般交通運輸及觀光接駁，都可以在轉運站搭乘，屏北旅服中心也將同時進駐轉運站。

未來的水門站採綠建築設計，並融入大武山意象。圖／屏東縣政府提供
未來的水門站採綠建築設計，並融入大武山意象。圖／屏東縣政府提供
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水門轉運站完工後，將連結屏北三個原鄉，成為重要交通樞鈕。圖／屏東縣政府提供
水門轉運站完工後，將連結屏北三個原鄉，成為重要交通樞鈕。圖／屏東縣政府提供
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目前在水門地區，各路公車有不同的等車地點，對外地民眾十分不便。記者翁禎霞／攝影
目前在水門地區，各路公車有不同的等車地點，對外地民眾十分不便。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣潘孟安公車
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