屏北交通樞紐啟動 以後23條路線公車從這裡發車

2019-05-07 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



繼屏東、潮州新建客運轉運站後，屏東縣又新增一處轉運站，縣府今天舉行水門客運轉運站動土儀式，預計明年6月完工啟用，未來這裡將有23條路線的公車從轉運站發車，屆時將成為屏北區域運轉中心，成為重要的交通樞紐。

屏東縣長潘孟安今天在動土儀式中指出，縣內的客運交通路網過去因沒有垂直整合，造成城鄉間連繫不易且運載量不高，縣府自103年起推動「屏東縣公共運輸系統整合規劃案」，依據縣境內各路網條件、都市發展及人口聚集度，規劃屏東、潮州、枋寮、水門、東港、恆春等客運轉運站，以便建構完整的公路運輸路網服務。

潘孟安指出，水門轉運站匯集台24線及屏185縣道等交通要道，往北可到三地門、霧台鄉，往南通往瑪家、泰武、萬巒、潮州及里港、高樹鄉，更是進入原鄉地區重要的門戶，未來轉運站23條路線甚至可直接到左營高鐵站，提供跨域的便捷路網。

新的水門客運轉運站主體工程，由縣府爭取交通部公路總局補助4076萬元，加上自籌1000多萬，總工程經費超過5000萬元，全新打造水門轉運站，完工後將有8席月台，採綠色工法設計，同時融入原鄉意象設計，轉運站屋頂的造型線條創造出山脈感，與大武山相互呼應。