政見頻跳票 高市議員：韓國瑜不信任度攀升主因

2019-05-07 11:47 中央社 高雄7日電



高雄市長韓國瑜。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜提出很多政見，包括要爭取設迪士尼、邀請巨星阿諾史瓦辛格來高雄卻逐一跳票，民進黨高雄市議員認為，這是近來市民對韓國瑜不信任度攀升的主因。

高雄市議會今天的議程是市政總質詢，民進黨市議員李柏毅、高閔琳等人聯合質詢，砲火猛烈檢視韓國瑜提出的政見是否落實。

李柏毅針對韓國瑜提出爭取設迪士尼、邀請巨星阿諾來高雄，還指觀光局說春吶在高雄要創造新台幣50億元商機等，都無法兌現，他嘲諷市府說要打造「愛情摩天輪」，還說高雄市要創造500萬人口等，都讓市民空等。

李柏毅指出，近來媒體民調，市民對韓國瑜的不信任度已高於信任度，提醒那是韓國瑜的執政危機；市民對韓國瑜的不信任度來自於市長一直在「膨風」、政見跳票。

談到韓國瑜的競選政見提出要設立百億元青創基金，包括民間募資70億元、市府編列30億元，李柏毅問韓國瑜相關進度，如何避免讓青年夢碎、期待落空。

韓國瑜表示，市府將成立青年局籌備處，預計10月掛牌，目前包含企業捐了2000多萬元，還有其它共約3000多萬元，但這個數額仍達不到百億元，不過還有些企業家允諾捐助，將來青年局成立，會將有意支持的企業家介紹給青年局。

李柏毅允諾一定支持青創基金，並追問何時將青創基金送議會審查。李柏毅要求市府務必在明年度預算編列，即8月份將下年度總預算送進議會中要有青創基金。

李柏毅再追問將編多少青創基金，韓國瑜答覆「大約3億元左右」，並說錢會和學術專家結合，非用於社福，是要幫青年創業等。

李柏毅指出，3億元額度和30億元差很多，促交代如何落實或分年達成。韓國瑜表示「事情要一步一步來」。

李柏毅一度要韓國瑜簽訂備忘錄MOU，不過韓國瑜說，市府有百分之百的誠意，希望提供青年創業機會和資金。