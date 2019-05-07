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寶貝90歲女性長者 金門縣長探視籲關懷

2019-05-07 11:46中央社 金門縣7日電

金門縣90歲以上女性人口數佔全縣90歲以上人口數的75%，比例高居全台灣地區第一，金門縣長楊鎮浯今天拜訪其中2位高齡母親代表，呼籲大家一起關懷照顧金門的長者。

母親節即將到來，楊鎮浯上午在縣府社會處長董燊、金城鎮長李誠智等人陪同下，走訪慰問金城鎮北門里李璇治及金水里許碧玉2位高齡母親代表，祝賀母親節快樂。

2位老人家在楊鎮浯到達前就引頸企盼，96歲的李璇治更是開心不已，她說，每天清晨5時30分起床，喝了溫開水後就出門運動。說著說著，不管自己已近百歲，李璇治屈身彎腰又高舉雙手示範動作，楊鎮浯等人一方面佩服她動作靈活，又擔心她閃到，頻頻叮嚀老人家慢慢來。

91歲的許碧玉也是精神矍鑠，她還記得之前一項活動中，楊鎮浯坐在她旁邊，讓楊鎮浯敬佩她的好記憶。

楊鎮浯說，金門已邁入高齡化社會，90幾歲以上的老人家有1000多人，其中75%是女性，大約有700多人；這些高齡老人家是金門的寶，每次拜訪就覺得非常溫馨，今天再次前來，一方面感謝她們為金門這塊土地過去數十年來養育下一代的奉獻，同時慰問她們，並讓大家知道金門還有這麼多寶貝需要照顧與關懷。

社會處指出，金門縣65歲以上老年人口數為1萬8179人，佔總人口的13.03%，其中女性人口數為9442人，佔65歲以上總人口的52%。90歲以上人口數為818，佔金門縣總人口數的0.587，其中女性人口數佔75%，全台灣地區排名第一。

今年金門縣約有724位90歲以上的高齡母親，楊鎮浯致贈特製紀念酒表達關懷高齡母親常年辛勞，感佩她們為家無私奉獻的母愛及美德，並祝福每位母親身體健康，幸福美滿，佳節愉快。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

楊鎮浯母親節
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