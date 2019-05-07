高雄新魅力 港邊新景點「海音中心」超美

2019-05-07 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



施工中「海洋文化及流行音樂中心」已呈雛型，工程邁入最後階段，預計109年8月完工後將成為高雄耀眼的文創音樂基地，也是高雄新魅力所在。圖／高雄市新工處提供 分享 facebook

最近到高雄港邊，可看到正在施工的「海洋文化及流行音樂中心」已呈雛型，工程邁入最後階段，預計109年8月完工後將成為高雄耀眼的文創音樂基地，也是高雄新魅力所在。

海洋文化及流行音樂中心基地總面積約11.43公頃，位在愛河出海口高雄港11-15號碼頭，西臨漁人碼頭、南接新光碼頭、北邊串聯愛河沿岸設施，是擁抱愛河與高雄港海域的交會地帶，地理環境十分優越。

海音中心主題內容以六角型珊瑚礁形狀為屋頂為主，象徵浪花激濺飛揚的流行音樂展示區及容納5000人以上的大型室內表演廳建築群，還有以鯨魚家族悠遊愛河灣為發想的小型室內表演廳等。

為強化營運效能，納入文化創意產業專區，以伴隨輕軌蜿蜒動線配置的5隻小海豚建物為主題，展現海豚嬉戲跳躍的活潑意涵，讓輕軌旅客進入綺麗海洋的音樂世界。

工務局新工處表示，海音中心在施工期間遭遇諸多問題及挑戰，例如在既有碼頭施工需整合複雜的既有設施及管線、異型鋼構組裝的挑戰、特殊多向度六角造型帷幕組裝製作，都由各專業團隊逐一克服。