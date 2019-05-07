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高雄新魅力 港邊新景點「海音中心」超美

2019-05-07 10:49聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

施工中「海洋文化及流行音樂中心」已呈雛型，工程邁入最後階段，預計109年8月完工...
施工中「海洋文化及流行音樂中心」已呈雛型，工程邁入最後階段，預計109年8月完工後將成為高雄耀眼的文創音樂基地，也是高雄新魅力所在。圖／高雄市新工處提供
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最近到高雄港邊，可看到正在施工的「海洋文化及流行音樂中心」已呈雛型，工程邁入最後階段，預計109年8月完工後將成為高雄耀眼的文創音樂基地，也是高雄新魅力所在。

海洋文化及流行音樂中心基地總面積約11.43公頃，位在愛河出海口高雄港11-15號碼頭，西臨漁人碼頭、南接新光碼頭、北邊串聯愛河沿岸設施，是擁抱愛河與高雄港海域的交會地帶，地理環境十分優越。

海音中心主題內容以六角型珊瑚礁形狀為屋頂為主，象徵浪花激濺飛揚的流行音樂展示區及容納5000人以上的大型室內表演廳建築群，還有以鯨魚家族悠遊愛河灣為發想的小型室內表演廳等。

為強化營運效能，納入文化創意產業專區，以伴隨輕軌蜿蜒動線配置的5隻小海豚建物為主題，展現海豚嬉戲跳躍的活潑意涵，讓輕軌旅客進入綺麗海洋的音樂世界。

工務局新工處表示，海音中心在施工期間遭遇諸多問題及挑戰，例如在既有碼頭施工需整合複雜的既有設施及管線、異型鋼構組裝的挑戰、特殊多向度六角造型帷幕組裝製作，都由各專業團隊逐一克服。

新工處進一步指出，海音中心未來搭配水岸輕軌、高雄展覽館、圖書總館、港埠旅運中心等，帶動高雄市成為亞太流行音樂創作及表演中心暨國際海洋文化交流平台，活化南台灣文藝與經濟發展，提供流行音樂產業與創作家演出及發展的基地。

入夜後的海音中心建築更添幾分柔美。圖／高雄市新工處提供
入夜後的海音中心建築更添幾分柔美。圖／高雄市新工處提供
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海音中心主題內容以六角型珊瑚礁形狀為屋頂為主。圖／高雄市新工處提供
海音中心主題內容以六角型珊瑚礁形狀為屋頂為主。圖／高雄市新工處提供
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海音中心在施工期間遭遇諸多問題及挑戰，特殊多向度六角造型帷幕組裝製作，都由各專業...
海音中心在施工期間遭遇諸多問題及挑戰，特殊多向度六角造型帷幕組裝製作，都由各專業團隊克服。圖／高雄市新工處提供
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海洋文化及流行音樂中心基地總面積約11.43公頃，位在愛河出海口高雄港11-15...
海洋文化及流行音樂中心基地總面積約11.43公頃，位在愛河出海口高雄港11-15號碼頭，西臨漁人碼頭、南接新光碼頭、北邊串聯愛河沿岸設施，擁抱愛河與高雄港海域的交會地帶。圖／高雄市新工處提供
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