國際華文電子書創作大賽 南臺科技大學成績亮眼
南臺科技大學上午表示，師生參加「第九屆國際華文暨教育盃電子書創作大賽」成績亮眼，休閒系楊智晶老師指導學生奪得專題比賽「戀戀臺灣」第一名、第三名及佳作，第一名作品「玩瘋南台灣」同時獲大專組-佳作；休閒系黃淑玲老師指學生奪得專題比賽「戀戀臺灣」佳作；視傳系蕭雨青老師所指導學生奪得大專組佳作七組、原創組佳作一組；南台圖書館也獲得「圖書館推廣服務成效競展」專題競賽佳作。
國際華文暨教育盃電子書創作大賽舉辦至今第九屆，這屆參加人數高達 13516 人，參與學校168 所作品1042 件，大賽網路投票活動票數總計20 萬票，參加的總人數、作品量更屢創新高，出版界、藝文界關注，是臺灣電子書出版界最有規模指標性的創作大賽。
南臺科大表示，休閒事業管理系隊伍透過實地探查了解各地的特色，結合在行程設計、創意思考以及解說等相關課程中所學到的知識，運用科技將特色景點以創新的方式串連起來製作成電子書，在提升閱讀性的同時將景點介紹給讀者，而這些作品，在專題比賽「戀戀臺灣」中也奪得佳績。
系主任陳慧玲表示，近年休閒事業管理系積極輔導學生發揮創意並發展實務技能，鼓勵老師們運用自己的專業知識帶領學生參加各種競賽。同學們不僅可從參賽過程中累積規劃設計的專業能力，同時也拉近與產業間的距離。
視覺傳達設計系學生將視傳系在資訊科技、設計美學、文化行銷能力之課程所學，完整的展示在電子書作品裡，獲得了評審肯定好評。此次兩個系所的隊伍能夠在競爭激烈的全國性電子書大賽中奪得如此佳績，是南臺科技大學師生共同努力經營與教學規劃成果。
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