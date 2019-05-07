親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

古人也崩潰！快絕跡的紅榜翻紅 最潮用語讓人發笑

法國皇帝的血脈：198年後的「拿破崙王子」

國際華文電子書創作大賽 南臺科技大學成績亮眼

2019-05-07 09:11聯合報 記者周宗禎╱即時報導

國際華文電子書創作大賽，南臺科技大學成績亮眼。圖/校方提供
國際華文電子書創作大賽，南臺科技大學成績亮眼。圖/校方提供
分享

南臺科技大學上午表示，師生參加「第九屆國際華文暨教育盃電子書創作大賽」成績亮眼，休閒系楊智晶老師指導學生奪得專題比賽「戀戀臺灣」第一名、第三名及佳作，第一名作品「玩瘋南台灣」同時獲大專組-佳作；休閒系黃淑玲老師指學生奪得專題比賽「戀戀臺灣」佳作；視傳系蕭雨青老師所指導學生奪得大專組佳作七組、原創組佳作一組；南台圖書館也獲得「圖書館推廣服務成效競展」專題競賽佳作。

國際華文暨教育盃電子書創作大賽舉辦至今第九屆，這屆參加人數高達 13516 人，參與學校168 所作品1042 件，大賽網路投票活動票數總計20 萬票，參加的總人數、作品量更屢創新高，出版界、藝文界關注，是臺灣電子書出版界最有規模指標性的創作大賽。

南臺科大表示，休閒事業管理系隊伍透過實地探查了解各地的特色，結合在行程設計、創意思考以及解說等相關課程中所學到的知識，運用科技將特色景點以創新的方式串連起來製作成電子書，在提升閱讀性的同時將景點介紹給讀者，而這些作品，在專題比賽「戀戀臺灣」中也奪得佳績。

系主任陳慧玲表示，近年休閒事業管理系積極輔導學生發揮創意並發展實務技能，鼓勵老師們運用自己的專業知識帶領學生參加各種競賽。同學們不僅可從參賽過程中累積規劃設計的專業能力，同時也拉近與產業間的距離。

視覺傳達設計系學生將視傳系在資訊科技、設計美學、文化行銷能力之課程所學，完整的展示在電子書作品裡，獲得了評審肯定好評。此次兩個系所的隊伍能夠在競爭激烈的全國性電子書大賽中奪得如此佳績，是南臺科技大學師生共同努力經營與教學規劃成果。

國際華文電子書創作大賽，南臺科技大學成績亮眼。圖/校方提供
國際華文電子書創作大賽，南臺科技大學成績亮眼。圖/校方提供
分享

❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

千里迢迢來嘗阿嬤煮的咖啡 她賣的是人生價值

2019-05-07 08:10

老人行銷咖啡 旗山圓富社區「青銀共創」正流行

2019-05-07 07:42

馬祖春藝 看藍眼淚 跳島音樂會

2019-05-06 23:51

阿嬤ㄟ咖啡館 不認老的人生況味

2019-05-06 23:08

青銀共創 人生智慧推動地方產業

2019-05-06 23:07

江蘇國際食品展 高雄鳳梨搶頭陣

2019-05-06 23:02

海洋古生物特展 300件化石亮相

2019-05-06 22:56

議員控韓粉恐嚇「幫接小孩」 韓國瑜：感同身受

2019-05-06 22:42

影／推薦帶得走的高雄記憶 高雄十大伴手禮曝光

2019-05-06 18:02

來屏東勝利星村 一窺眷村的前世今生與未來

2019-05-06 16:28

高市綠議員被恐嚇「幫他接送孩子」 警：積極查證中

2019-05-06 16:12

西子灣百年紀念專刊發表 88歲嬤憶當年

2019-05-06 14:23

綠議員淚控韓粉恐嚇「接小孩」 韓：感同身受、我也被恐嚇

2019-05-06 14:21

批韓國瑜把春吶變造勢場 議員：說好的50億商機呢？

2019-05-06 14:18

春吶小吃攤生意慘？ 備貨兩千條香腸瀑布只賣出四條

2019-05-06 13:57

古早就有滑水道、高爾夫球場 西子灣是高雄最時尚去處

2019-05-06 13:53

綠營議員送酒測器 韓國瑜：我不是好酒之徒

2019-05-06 12:18

政院稱沒設自經區計畫 韓國瑜：希望全力爭取

2019-05-06 11:53

西子灣百年紀念專刊發表 88歲耆老回憶當年美好

2019-05-06 11:37

綠議員淚控被韓粉恐嚇 韓國瑜：感同身受 我也被威脅

2019-05-06 11:23

議員質疑高雄商圈景氣未好轉 韓國瑜：非一日之寒

2019-05-06 11:06

張大千作畫用鳳纖紙 高雄大樹鳳梨鄉發揚光大

2019-05-06 09:47

鳥松濕地外來魚虎肆虐 高雄鳥會派20釣手「清理門戶」

2019-05-06 09:42

城市夫婦返鄉種茶 要讓六龜山茶四處飄香

2019-05-06 07:31

朋友問「高雄到底有多熱」？他回傳一張照片眾人秒笑歪

2019-04-29 20:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

沒在怕！與前妻拍公墓婚紗離婚 再婚拍七爺八爺婚紗

2019-05-06 12:31

私有地種8支電線桿妨礙出入 竹市今強制拆除

2019-05-06 17:57

影／惡劣！新埔內坑溪竟成泡泡山 恐長達一公里

2019-05-06 12:56

春吶小吃攤生意慘？ 備貨兩千條香腸瀑布只賣出四條

2019-05-06 13:57

豐原中正陸橋評估是否拆除 5月10日至6月10日暫封閉

2019-05-06 11:35

綠議員淚控被韓粉恐嚇 韓國瑜：感同身受 我也被威脅

2019-05-06 11:23

議員質疑高雄商圈景氣未好轉 韓國瑜：非一日之寒

2019-05-06 11:06

垃圾分類霧沙沙？ 張麗善分享懶人包三張圖看清楚

2019-05-06 13:22

影／通過文資審議 基隆「阿根納」造船廠要回來了

2019-05-06 20:59

中正橋改建開工 柯文哲：明年春節閃電拆除重慶南高架

2019-05-06 11:40

鳥松濕地外來魚虎肆虐 高雄鳥會派20釣手「清理門戶」

2019-05-06 09:42

新打卡景點！雲林也有電影「魔戒」哈比人的家

2019-05-06 08:18

影／推薦帶得走的高雄記憶 高雄十大伴手禮曝光

2019-05-06 18:02

打臉蔡英文搶功雙北共飲翡翠水？侯友宜：非單一功勞

2019-05-06 15:49

為恭紀念醫院雙胞胎姊妹護理師 學有專精會感恩

2019-05-06 16:54

雙北中正橋改建開工 預計4年後完工

2019-05-06 12:07

你看了嗎？苗栗縣議會網路直播 線上觀看僅6、7人

2019-05-06 18:36

他認養里內所有路燈12年 連3任都是同額參選里長

2019-05-06 18:33

影／這幾天結婚登記 彰化縣送好孕包小金鏟

2019-05-06 15:44

竹縣捕蜂捉蛇經費僅能委外2個月 余筱菁批加重消防員負擔

2019-05-06 10:58

批韓國瑜把春吶變造勢場 議員：說好的50億商機呢？

2019-05-06 14:18

台南鄉親注意！服務業與住宅設備汰舊換新補助10日截止

2019-05-06 18:41

打開板橋的水溝蓋 竟是滿滿淤泥

2019-05-06 20:03

柯、侯出席中正橋改建動土 拚4年後完工

2019-05-06 13:55

新竹市幼兒園招生 公幼5月31日起登記

2019-05-06 12:33

影／廢墟也很美 阿根納的故事要從1919年說起

2019-05-06 20:59

台東縣表揚20位模範母親 最年長母親高齡91歲林陳秀美

2019-05-06 20:35

台中3家托嬰中心無監視器 盧秀燕要求強制裝設

2019-05-06 12:40

南崁搭乘國道客運 今下午2點起得到經國轉運站

2019-05-06 10:53

竹市青草湖水域開玩 增設天鵝船遊湖

2019-05-06 14:32

台南南山公墓疑出現史前遺址 文史團體要求暫緩開發

2019-05-06 18:01

馬拉松跑上舊蘇花公路、濱海公路 呂國華：國際美麗賽道

2019-05-06 22:25

兩岸城市交流 苗栗8月下旬將辦湖北文化周

2019-05-06 13:18

影／地價稅漲價民眾無力負擔 竹縣議員要府提出救濟管道

2019-05-06 17:00

手札標註大陸國慶日挨批 苗縣府：帽子扣太大

2019-05-06 13:39

產房位新竹「水岸第一排」 中醫大新竹附醫誕生24寶寶

2019-05-06 11:25

古早就有滑水道、高爾夫球場 西子灣是高雄最時尚去處

2019-05-06 13:53

綠議員淚控韓粉恐嚇「接小孩」 韓：感同身受、我也被恐嚇

2019-05-06 14:21

千里迢迢來嘗阿嬤煮的咖啡 她賣的是人生價值

2019-05-07 08:10

影／月薪4、5萬印染難找人 勞部長允諾：協助解決

2019-05-06 16:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top