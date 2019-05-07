國際華文電子書創作大賽 南臺科技大學成績亮眼

2019-05-07 09:11 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



國際華文電子書創作大賽，南臺科技大學成績亮眼。圖/校方提供 分享 facebook

南臺科技大學上午表示，師生參加「第九屆國際華文暨教育盃電子書創作大賽」成績亮眼，休閒系楊智晶老師指導學生奪得專題比賽「戀戀臺灣」第一名、第三名及佳作，第一名作品「玩瘋南台灣」同時獲大專組-佳作；休閒系黃淑玲老師指學生奪得專題比賽「戀戀臺灣」佳作；視傳系蕭雨青老師所指導學生奪得大專組佳作七組、原創組佳作一組；南台圖書館也獲得「圖書館推廣服務成效競展」專題競賽佳作。

國際華文暨教育盃電子書創作大賽舉辦至今第九屆，這屆參加人數高達 13516 人，參與學校168 所作品1042 件，大賽網路投票活動票數總計20 萬票，參加的總人數、作品量更屢創新高，出版界、藝文界關注，是臺灣電子書出版界最有規模指標性的創作大賽。

南臺科大表示，休閒事業管理系隊伍透過實地探查了解各地的特色，結合在行程設計、創意思考以及解說等相關課程中所學到的知識，運用科技將特色景點以創新的方式串連起來製作成電子書，在提升閱讀性的同時將景點介紹給讀者，而這些作品，在專題比賽「戀戀臺灣」中也奪得佳績。

系主任陳慧玲表示，近年休閒事業管理系積極輔導學生發揮創意並發展實務技能，鼓勵老師們運用自己的專業知識帶領學生參加各種競賽。同學們不僅可從參賽過程中累積規劃設計的專業能力，同時也拉近與產業間的距離。