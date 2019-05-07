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新手免驚！潮州鎮有機車路考練習線 上駕訓班可領1千元

2019-05-07 09:06聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東縣南州鄉弘全駕訓班開設普重訓練班，首批結訓13位考生，3日參加考試，共有11...
屏東縣南州鄉弘全駕訓班開設普重訓練班，首批結訓13位考生，3日參加考試，共有11位考生通過考試，及格率85％，其中路考及格率100%。圖／屏東監理站提供
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新手騎士免驚！為讓新手騎士熟悉交通法規，並提升用路安全，公路總局鼓勵民眾參與普通重型機車訓練班考取駕照，並提供每人補助1000元；另外，潮州鎮公所在潮州運動公園停車場，畫設臨時標線，讓居民能就近練習路考，近期也將與屏東監理站討論，評估是否能在原地考照。

由於屏東縣幅員遼闊，大眾運輸系統比例較低，機車成了民眾仰賴的交通工具，根據行政院主計處統計，屏東縣的機車密度居全國之冠，換算比例平均每10人就有7人擁有機車。不過，根據交通隊統計，機車事故率也佔交通事故比例約6成5至7成，其中又以20至24歲新手駕駛及65歲以上高齡騎士事最容易發生交通事故。

為讓新手騎士熟悉交通法規並提升用路安全，公路總局祭出1千元補助，鼓勵民眾參與駕訓班普通重型機車訓練班考取駕照。其中，南州鄉弘全駕訓班開設普重訓練班，首批結訓13位考生，在本月3日參加考試，共有11位考生通過考試，及格率約85％，其中路考及格率100%，屏東監理站表示，考生經過充分的練習及指導，對機車的騎乘相當熟練。

屏東監理站站長榮沛華表示，駕訓班的訓練課程有學科6小時（含駕駛道德、交通法規及機車構造）及術科訓練10小時，經過完整的訓練，能夠充分學習機車騎乘技巧並培養正確的防禦駕駛觀念與駕駛道德，對於交通環境較具有危險感知的能力。

另外，潮州鎮公所為新手騎士安全著想，上個月底於運動公園停車，畫設臨時路考標線。鎮公所主任秘書王建元表示，此舉是為讓鄰近鄉鎮與本地居民能就近練習路考，以避免新手騎士在無照且經驗不足情況下，奔波數十公里前往監理站而發生危險，目前普遍接獲反應都還不錯，而近期也將與監理站共同評估，是否能在原地考照。

屏東縣潮州鎮公所於潮州運動公園停車場，劃設臨時標線，讓附近鄉鎮與本地居民能就近練...
屏東縣潮州鎮公所於潮州運動公園停車場，劃設臨時標線，讓附近鄉鎮與本地居民能就近練習機車路考。記者江國豪／攝影
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屏東縣南州鄉弘全駕訓班開設普重訓練班，首批結訓13位考生，3日參加考試，共有11...
屏東縣南州鄉弘全駕訓班開設普重訓練班，首批結訓13位考生，3日參加考試，共有11位考生通過考試，及格率85％，其中路考及格率100%。圖／屏東監理站提供
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