新手免驚！潮州鎮有機車路考練習線 上駕訓班可領1千元

2019-05-07 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣南州鄉弘全駕訓班開設普重訓練班，首批結訓13位考生，3日參加考試，共有11位考生通過考試，及格率85％，其中路考及格率100%。圖／屏東監理站提供 分享 facebook

新手騎士免驚！為讓新手騎士熟悉交通法規，並提升用路安全，公路總局鼓勵民眾參與普通重型機車訓練班考取駕照，並提供每人補助1000元；另外，潮州鎮公所在潮州運動公園停車場，畫設臨時標線，讓居民能就近練習路考，近期也將與屏東監理站討論，評估是否能在原地考照。

由於屏東縣幅員遼闊，大眾運輸系統比例較低，機車成了民眾仰賴的交通工具，根據行政院主計處統計，屏東縣的機車密度居全國之冠，換算比例平均每10人就有7人擁有機車。不過，根據交通隊統計，機車事故率也佔交通事故比例約6成5至7成，其中又以20至24歲新手駕駛及65歲以上高齡騎士事最容易發生交通事故。

為讓新手騎士熟悉交通法規並提升用路安全，公路總局祭出1千元補助，鼓勵民眾參與駕訓班普通重型機車訓練班考取駕照。其中，南州鄉弘全駕訓班開設普重訓練班，首批結訓13位考生，在本月3日參加考試，共有11位考生通過考試，及格率約85％，其中路考及格率100%，屏東監理站表示，考生經過充分的練習及指導，對機車的騎乘相當熟練。

屏東監理站站長榮沛華表示，駕訓班的訓練課程有學科6小時（含駕駛道德、交通法規及機車構造）及術科訓練10小時，經過完整的訓練，能夠充分學習機車騎乘技巧並培養正確的防禦駕駛觀念與駕駛道德，對於交通環境較具有危險感知的能力。