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法國皇帝的血脈：198年後的「拿破崙王子」

千里迢迢來嘗阿嬤煮的咖啡 她賣的是人生價值

2019-05-07 08:10聯合報 記者王昭月╱即時報導

國內特色咖啡館不少，高雄旗山圓富社區這家隘堤咖啡堪稱全台「最老」。店內的阿嬤級服務生，平均年齡80歲，沖泡的咖啡不只香醇濃郁，還飄散著「不認老」的人生況味，十分療癒。

這家「阿嬤的咖啡館」設在社區活動中心2樓，志工利用回收的棧板改造桌椅，以咖啡渣染製窗簾，牆面再加上巧筆彩繪，舒適溫馨。

舊陋鐵書櫃上懸掛的一排海報，是7名笑顏燦爛的老阿嬤身影，她們是隘堤咖啡館服務生，最高齡83歲。咖啡館開張以來，每逢周休假日湧入很多遠地客人，千里迢迢就為了來喝「阿嬤的味道」。

偏鄉的圓富社區不產咖啡，卻開起咖啡館，圓富社區發展協會理事長陳宗卿笑說，「我們這裡出產老人阿」。

陳宗卿為照顧當地老人，開創「可愛學堂」老人關懷據點，2年多前他請據點長輩喝他們自家烘焙的咖啡，發現老人家很愛，於是激起銀髮咖啡館靈感。

「隘堤咖啡館，有三層意義」陳宗卿說，圓富舊地名叫「口隘庄」，庄旁有長堤，又叫隘堤，而隘堤與台語的「愛啼」及英語eighty（80）恰又諧音。「80歲阿嬤賣咖啡是其次，最主要是讓長輩們在服務中感受存在的價值」。

蘭金花、張阿快及吳貴珍等7名阿嬤歷經2年特訓，泡出來的咖啡香醇無比。「這是用心泡ㄟ，有阿嬤的味道哦」，訓練有素的阿嬤常和客人聊「咖啡經」，問她們如何保持活力，阿嬤們會笑說，「平常都嘛敷咖啡渣」。

陳宗卿說，鄉下老人家平日兒孫不在身側，除看電視重播打發時間，就是杵在門前當「石獅」看車水馬龍，但現在大家一起經營咖啡館，生活找到重心，還擦亮社區產業的招牌。

位處偏鄉的旗山圓富社區，因為銀髮長輩的投入，找到社區產業發展的方向。記者王昭月／...
位處偏鄉的旗山圓富社區，因為銀髮長輩的投入，找到社區產業發展的方向。記者王昭月／攝影
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旗山圓富社區開設的「隘啼咖啡」，服務生平均年齡近80歲。記者王昭月／ 攝影
旗山圓富社區開設的「隘啼咖啡」，服務生平均年齡近80歲。記者王昭月／ 攝影
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遠地客人千里迢迢到高雄旗山圓富社區隘堤咖啡，為的就是要品味「阿嬤的味道」。記者王...
遠地客人千里迢迢到高雄旗山圓富社區隘堤咖啡，為的就是要品味「阿嬤的味道」。記者王昭月／攝影
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阿嬤們經過兩年特訓，沖泡咖啡與市售精品咖啡無異。記者王昭月／攝影
阿嬤們經過兩年特訓，沖泡咖啡與市售精品咖啡無異。記者王昭月／攝影
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