千里迢迢來嘗阿嬤煮的咖啡 她賣的是人生價值

2019-05-07 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



國內特色咖啡館不少，高雄旗山圓富社區這家隘堤咖啡堪稱全台「最老」。店內的阿嬤級服務生，平均年齡80歲，沖泡的咖啡不只香醇濃郁，還飄散著「不認老」的人生況味，十分療癒。

這家「阿嬤的咖啡館」設在社區活動中心2樓，志工利用回收的棧板改造桌椅，以咖啡渣染製窗簾，牆面再加上巧筆彩繪，舒適溫馨。

舊陋鐵書櫃上懸掛的一排海報，是7名笑顏燦爛的老阿嬤身影，她們是隘堤咖啡館服務生，最高齡83歲。咖啡館開張以來，每逢周休假日湧入很多遠地客人，千里迢迢就為了來喝「阿嬤的味道」。

偏鄉的圓富社區不產咖啡，卻開起咖啡館，圓富社區發展協會理事長陳宗卿笑說，「我們這裡出產老人阿」。

陳宗卿為照顧當地老人，開創「可愛學堂」老人關懷據點，2年多前他請據點長輩喝他們自家烘焙的咖啡，發現老人家很愛，於是激起銀髮咖啡館靈感。

「隘堤咖啡館，有三層意義」陳宗卿說，圓富舊地名叫「口隘庄」，庄旁有長堤，又叫隘堤，而隘堤與台語的「愛啼」及英語eighty（80）恰又諧音。「80歲阿嬤賣咖啡是其次，最主要是讓長輩們在服務中感受存在的價值」。

蘭金花、張阿快及吳貴珍等7名阿嬤歷經2年特訓，泡出來的咖啡香醇無比。「這是用心泡ㄟ，有阿嬤的味道哦」，訓練有素的阿嬤常和客人聊「咖啡經」，問她們如何保持活力，阿嬤們會笑說，「平常都嘛敷咖啡渣」。