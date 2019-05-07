老人行銷咖啡 旗山圓富社區「青銀共創」正流行

2019-05-07 07:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄旗山圓富社區因善用銀髮人力開設咖啡館，為社區產業找到發展的方向。旗山區公所社會課長林靜芳表示，圓富這個「青銀共創」的模式能讓老人家透過學習及參與維繫活力，延緩老化，而長輩們的人生智慧更有助於發展社區特色，區公所希望將這個成功範例複製到其他社區，發揚光大。

林靜芳表示，高雄旗山區老年人口占21.3%，5個人就有1個老人。平日長輩們分散各據點受照顧，但如果他們也能變成可用人力，協助社區推動產業，會是很重要的資產。

「青銀共創是一種全新趨勢」林靜芳說，像圓富社區導入年輕世代的咖啡產業，即讓社區青壯輩有返鄉發展的使命，也讓銀髮長輩能接觸年輕人的生活軌道。而阿嬤們的草根性、親切感及長者的溫和慈祥，在行銷咖啡時恰恰成為一種毫不違和的和諧感，變成在地產業的特點。

台南地區曾有議員質詢，社區推動老人產業，阿公、阿嬤們恐流於廉價勞力，但林靜芳認為，一般社區產業多屬非營利性質，微薄的收益頂多只能彌補社區丁點開銷，根本不可能大量接單，倒是長輩們在開心參與過程中，不會與生活脫節，進而延緩老化，無形中也發揮長照的目的 。