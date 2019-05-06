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魁星將出巡烈嶼 保佑金門學子金榜題名

2019-05-06 20:37中央社 金門縣6日電

每年考季前夕，金門文化局都會在縣定古蹟奎閣舉行魁星祈福活動，祈求魁星爺保佑學子金榜題名。文化局今天表示，今年安排魁星爺8日出巡烈嶼，歡迎鄉親及學子參加。

金門縣定古蹟─奎閣位在金城鎮，建於清道光16年（西元1836年）。奎閣供奉的魁星爺造型十分特殊，單足踩在鰲魚上，另一腳揚起踢斗，左持墨、右手揚起掌筆。有一說這個造型源自「魁」字。

文化局指魁星爺是天上主文運的星宿，科舉時代應考士子都會祭拜魁星爺，祈求考運亨通，魁星踢斗，獨占鰲頭。現今科舉制度已廢除，但每逢考季總是可見考生前往奎閣，案前擺滿准考證或學生證，以蔥、芹菜、花生、龍眼、粽子等物，祈求魁星高照，考運亨通。

文化局因應鄉親及學子需求，每年都為考生辦理魁星祈福活動，自104年起不只在奎閣祭拜祈福，更祈請魁星爺出巡到校園點化學子，祈福考生金榜題名，傳揚金門特有的魁星文化傳統。

今年魁星爺烈嶼巡點將於8日上午9時30分由奎閣出發，巡行後浦城區，再到水頭碼頭搭乘11時班船到烈嶼，遶行卓環國小、烈嶼國中和西口國小，每校停留20分鐘，接受學生祈福求開智慧。隨後在雙口拱福宮前進行祈福儀典並贈送考生應考文具組，期盼學生安心唸書。

文化局表示，烈嶼雙口的林氏宗祠供奉有魁星爺，雙口地區人才輩出，自古文風鼎盛，孕育許多優秀人才，先祖林希元是朱熹的學生，素有「九牧傳芳」美譽。但當地人鮮少知道魁星爺存在，因此透過這次巡點也介紹烈嶼特別的魁星文化。

文化局金門古蹟
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