推薦帶得走的高雄記憶 高雄十大伴手禮曝光

2019-05-06 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市政府觀光局舉辦「2019高雄伴手禮選拔大賽」，吸引112間伴手禮業者熱情參與，經過專家評審及網路票選，結果在今天揭曉，同時紀念高雄升格直轄市改制40周年，觀光局也挑選40間具有文化傳承與歷史底蘊的老字號店家，在典禮中贈牌表揚。

觀光局長潘恒旭表示，伴手禮選拔大賽，推薦大家來高雄旅遊時，帶個伴手禮回去。同時，高雄有非常多歷史悠久的老字號店家，經過長時間的信用累積，建立起自己的品牌形象。這次挑選各商圈中的40間老店，希望他們未來也可以用曾經的輝煌，以及獨特的商業文化魅力，持續吸引來自各地的旅客。

十大伴手禮選拔活動共分為食品組及文創商品組，評分方式除了專業評審80%，還有網路票選20%，經過激烈競逐，評比結果出爐，共有10項食品及5項文創商品。

「食品組」：不二緻果(高雄不二家)－真‧芋頭、中外餅舖棋餅、吳記餅店綠豆椪、珍芳烏魚子見學工廠珍芳烏魚子大禮盒、得樂社會企業有限公司紅藜茶點、發現•山茶蜜韻紅茶、漢來美食糕餅小舖國宴旺來酥、樂朋LE PONT樂朋鵝油拌麵二入禮盒、嬤嬤覓呀純。干貝醬、寶島第一味酒釀玉荷包香腸。

「文創商品組」5件：有Leaffree 自由葉、YouR超微型積木、SKB文明鋼筆高雄名物龍虎塔鋼珠筆、石破天驚文創精品館百年好合、猴子設計印章明信片。

另，為鼓勵伴手禮業者持續努力研發具高雄在地特色創新的伴手禮行銷世界，頒發特別獎如食品組「環保包裝獎」梓官區漁會、「職人美食獎」帕莎蒂娜烘焙坊、「懷舊小食獎」打狗餅鋪、「文創美食獎」鬲离咖啡館、「高雄印象獎」火星糖、「造型設計獎」全喜餅舖等。

潘恒旭說，老字號往往是地方文化的承載者，另邀40家老字號業者齊聚一堂，其中更有超過百年歷史以上的中外餅舖及三和瓦窯參加。