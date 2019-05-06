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台東縣環保局廚餘處理廠擋土牆倒塌 維修期間照收廚餘

2019-05-06 17:15聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣環保局廚餘處理廠3日下午，發生廠內前處理區與濾水區的擋土牆倒塌，環保局要預計需3周時間進行修復，維修期間停收全縣廚餘，廚餘一律進掩埋場掩埋，引起台東市掩埋場所在地的建農里民憂心，台東市長張國洲今天說，已跟環保公司談妥廚餘轉送屏東後端處理，台東市清潔隊照收廚餘，請10萬市民做好垃圾分類，家戶廚餘勿混雜垃圾丟棄。

由台東縣從4月1日起全縣實施禁用廚餘養豬，使得台東縣環保局所屬舊廚餘處理廠，每天進廠廚餘量倍增，光4月就比平常增加390公噸廚餘，導致舊廚餘廠的前處理區與濾水區的擋土牆，因大量廚餘量，不堪負荷而倒塌，大量廚餘溢流廠內，為了維修，環保局從本月4日起停收廚餘3周，並公告全縣廚餘就地進垃圾掩埋場掩埋。

聽到台東地區廚餘一律進垃圾掩埋場掩埋，讓台東市垃圾掩埋場所在地的建農里里民憂心，台東市長張國洲表示，當地里長及市民代表都向他反映「無法接受」，且建農掩埋場已經飽和，他緊急聯繫後，台東市廚餘將委託合格環保公司轉送屏東縣廚餘處理廠進行後端處理，所以環保局維修廚餘處理廠期間，台東市清潔隊照收廚餘，籲請市民一樣做好垃圾分類，別將廚餘混雜垃圾丟進垃圾車。

台東縣環保局廚餘處理廠3日下午，因廚餘量過大，導致廠內前處理區與濾水區的擋土牆倒...
台東縣環保局廚餘處理廠3日下午，因廚餘量過大，導致廠內前處理區與濾水區的擋土牆倒塌，大量廚餘溢流廠內。記者羅紹平／翻攝
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台東縣環保局廚餘處理廠3日下午，因廚餘量過大，導致廠內前處理區與濾水區的擋土牆倒...
台東縣環保局廚餘處理廠3日下午，因廚餘量過大，導致廠內前處理區與濾水區的擋土牆倒塌，大量廚餘溢流廠內。記者羅紹平／翻攝
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廚餘台東垃圾分類
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