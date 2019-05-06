台東縣環保局廚餘處理廠擋土牆倒塌 維修期間照收廚餘

2019-05-06 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東縣環保局廚餘處理廠3日下午，發生廠內前處理區與濾水區的擋土牆倒塌，環保局要預計需3周時間進行修復，維修期間停收全縣廚餘，廚餘一律進掩埋場掩埋，引起台東市掩埋場所在地的建農里民憂心，台東市長張國洲今天說，已跟環保公司談妥廚餘轉送屏東後端處理，台東市清潔隊照收廚餘，請10萬市民做好垃圾分類，家戶廚餘勿混雜垃圾丟棄。

由台東縣從4月1日起全縣實施禁用廚餘養豬，使得台東縣環保局所屬舊廚餘處理廠，每天進廠廚餘量倍增，光4月就比平常增加390公噸廚餘，導致舊廚餘廠的前處理區與濾水區的擋土牆，因大量廚餘量，不堪負荷而倒塌，大量廚餘溢流廠內，為了維修，環保局從本月4日起停收廚餘3周，並公告全縣廚餘就地進垃圾掩埋場掩埋。