來屏東勝利星村 一窺眷村的前世今生與未來

2019-05-06 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東市勝利星村創意生活文化園區，是全台巷弄屋瓦保存最完善的眷村聚落；為讓民眾了解轉型後勝利星村的前世今生和未來，屏東縣文化處6月底前，在前身是軍歌館的「青島玖柒」辦特展，進駐園區品牌店家無不獻出鎮店之寶，每件展品背後象徵與屏東在地或眷村文化的連結，承載著動人的情感和故事，開展首日就吸引上千民眾。

屏東市勝利星村創意生活文化園區，因是台灣燈會燈區之一打響知名度，近來成為拍照打卡熱點；縣文化處以「來自勝利星星的你」為主題規畫特展，展區串起眷村的過去、現在和未來。

主要展覽區是現在進行式，以園區目前已營業店家的介紹和作品為主，如以童玩為主題的「波克夏童玩餐廳」展出店內買氣最高的百玩組，這是與安坡部落傳統文化蓬勃的排灣族共同研發的手作傳統童玩，小小一個道具就能創造出百種趣味玩法。

軍事迷到園區必朝聖的「麗貞館軍事主題餐廳」，獻出私家珍藏的德國軍事餐盒，巧妙呼應店內人氣餐點野戰套餐；對於旗袍有著深深的執著與堅持的「花漾雨蝶」，拿出開店首件旗袍鎮店之寶，希望藉由展出，讓中國傳統服飾不再是躺在衣櫃裡的回憶，而是日常生活的一部分。

第二展區以園區讓民眾能貼近文創生活的未來式為概念，此區大量以創意生活產品，述說眷村文化創新及空間活化的各種可能性，讓新與舊在此對話，刻畫出勝利星村未來願景；第三個展覽區以影音呈現為主，透過名作家張曉風的腳步，返回她記憶中的老家，探索眷村過往生活的態樣。詳情可上勝利星村V.I.P Zone粉絲專頁。

文化處表示，園區有最夯的親子童玩餐廳和親子互動體驗，家長不妨放下手機、遠離鍵盤，假日帶著孩子一起來同樂， 讓孩子了解在沒有任天堂遊戲機、電腦和手機時，父母親、阿公、阿嬤小時候是玩什麼樣的玩具和遊戲來度過歡樂童年時光。