台灣燈會2燈組 獲義大利設計獎金與鐵獎

2019-05-06 15:06 中央社 屏東縣6日電



今年在屏東縣舉行的台灣燈會受到好評，縣府今天表示，藝術燈區的燈飾「線花」與「帆城」參加義大利國際設計大獎，分別獲得金獎與鐵獎。

縣府文化處長吳明榮指出，義大利國際設計大獎賽（A'design award 2019）是全球規模最盛大、參賽作品最多的設計大獎賽，每年吸引來自世界上萬件作品報名角逐，這次金獎作品「線花」是由單挑概念工作室設計總監白睿騰所創作；鐵獎作品「帆城」由藝術家范承宗所創作。

2件作品在燈會期間，也是民眾拍照打卡的熱點，白睿騰表示，「線花」啟發自屏東縣花九重葛，因九重葛的花瓣數是「3」，以此作為基數發想，再結合他所擅長的幾何元素，除了可以從作品正下方看到3片花瓣外，還可以從各面向觀察到數字3的倍數變化。

白睿騰說，希望藉此表達生命的存在有各種樣貌與可能性，希望大眾常保好奇心，探索所處的世界，並進一步的愛護、珍惜這個美麗的地球。

范承宗表示，「帆城」的設計概念為以實木構築張起風中錯落的船帆，詮釋船隻群聚在港的印象，建起一個海港城市繁榮的意象，也是眾人團結相聚的象徵。

他說，全座燈組採傳統木構造工法，尤其採取台灣原生木種，在觀賞作品的同時還可聞到一股木材香氣，同時也可從燈座中穿過，欣賞層層複雜的工法組成的簡單結構，也像傳統民俗「過火」一般，祈願一年的順心平安。