親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

《教師法》修不修？反思教師在台灣社會的處境

晴天霹靂式的戰爭恫嚇？美國突派航母戰鬥群「警告伊朗」

台灣燈會2燈組 獲義大利設計獎金與鐵獎

2019-05-06 15:06中央社 屏東縣6日電

今年在屏東縣舉行的台灣燈會受到好評，縣府今天表示，藝術燈區的燈飾「線花」與「帆城」參加義大利國際設計大獎，分別獲得金獎與鐵獎。

縣府文化處長吳明榮指出，義大利國際設計大獎賽（A'design award 2019）是全球規模最盛大、參賽作品最多的設計大獎賽，每年吸引來自世界上萬件作品報名角逐，這次金獎作品「線花」是由單挑概念工作室設計總監白睿騰所創作；鐵獎作品「帆城」由藝術家范承宗所創作。

2件作品在燈會期間，也是民眾拍照打卡的熱點，白睿騰表示，「線花」啟發自屏東縣花九重葛，因九重葛的花瓣數是「3」，以此作為基數發想，再結合他所擅長的幾何元素，除了可以從作品正下方看到3片花瓣外，還可以從各面向觀察到數字3的倍數變化。

白睿騰說，希望藉此表達生命的存在有各種樣貌與可能性，希望大眾常保好奇心，探索所處的世界，並進一步的愛護、珍惜這個美麗的地球。

范承宗表示，「帆城」的設計概念為以實木構築張起風中錯落的船帆，詮釋船隻群聚在港的印象，建起一個海港城市繁榮的意象，也是眾人團結相聚的象徵。

他說，全座燈組採傳統木構造工法，尤其採取台灣原生木種，在觀賞作品的同時還可聞到一股木材香氣，同時也可從燈座中穿過，欣賞層層複雜的工法組成的簡單結構，也像傳統民俗「過火」一般，祈願一年的順心平安。

義大利台灣燈會
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

古早就有滑水道、高爾夫球場 西子灣是高雄最時尚去處

2019-05-06 13:53

春吶小吃攤生意慘？ 備貨兩千條香腸瀑布只賣出四條

2019-05-06 13:57

綠議員淚控韓粉恐嚇「接小孩」 韓：感同身受、我也被恐嚇

2019-05-06 14:21

綠營議員送酒測器 韓國瑜：我不是好酒之徒

2019-05-06 12:18

政院稱沒設自經區計畫 韓國瑜：希望全力爭取

2019-05-06 11:53

西子灣百年紀念專刊發表 88歲耆老回憶當年美好

2019-05-06 11:37

綠議員淚控被韓粉恐嚇 韓國瑜：感同身受 我也被威脅

2019-05-06 11:23

議員質疑高雄商圈景氣未好轉 韓國瑜：非一日之寒

2019-05-06 11:06

張大千作畫用鳳纖紙 高雄大樹鳳梨鄉發揚光大

2019-05-06 09:47

鳥松濕地外來魚虎肆虐 高雄鳥會派20釣手「清理門戶」

2019-05-06 09:42

城市夫婦返鄉種茶 要讓六龜山茶四處飄香

2019-05-06 07:31

慈孝家庭表揚 幼童洗腳報親恩

2019-05-05 23:33

身障母一句話 孩子最佳榜樣

2019-05-05 23:28

解思鄉情 新住民端「媽媽味」料理

2019-05-05 23:26

旗津春吶落幕 樂迷雨中狂歡

2019-05-05 23:19

律師：韓市長肖像獲益 全捐最好

2019-05-05 22:56

賣菜郎圖像註冊 高市庫拓財源

2019-05-05 22:52

包豪氏集團攜手漢神巨蛋獻愛心 募得39萬餘元贈慈暉園

2019-05-05 20:51

高市未婚聯誼登場 13對年輕男女配對成功

2019-05-05 20:40

屏縣表揚模範母親 52母親的故事令人動容

2019-05-05 20:35

影／春吶今晚最後壓軸 911炒熱氣氛

2019-05-05 20:01

影／生鮮水果裝櫃爭取大陸市場 今晚在高雄碼頭出發了

2019-05-05 20:00

高雄春吶最後一天 騎警隊登場

2019-05-05 17:49

肝癌奪命第二名 屏縣連續4年辦免費肝炎肝癌篩檢

2019-05-05 17:48

微風市集推共食理念 民眾邊買菜邊「與農共午」

2019-05-05 17:47

東南亞也吃九層糕與刈包 高雄媽媽用糕粿交流感情

2019-05-05 17:39

高雄鹽埕深夜大停電傳有電梯受困 台電：電纜故障

2019-05-05 12:10

影／高雄觀光再出招 月老到愛河畔駐足

2019-05-05 12:10

朋友問「高雄到底有多熱」？他回傳一張照片眾人秒笑歪

2019-04-29 20:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

捕獲2尾野生大鮸魚拍賣近3萬 東石漁民：如中樂透

2019-05-05 17:12

影／閒置高中用地變更住宅區 頭份竹南發展再添利多

2019-05-05 20:36

高嘉瑜到台南直播美食 意外讓新一代女神曝光

2019-05-06 02:04

豐原中正陸橋評估是否拆除 5月10日至6月10日暫封閉

2019-05-06 11:35

月票加碼 北市研擬推出短程優惠票種

2019-05-06 00:20

影／惡劣！新埔內坑溪竟成泡泡山 恐長達一公里

2019-05-06 12:56

豐原葫蘆墩圳親水河岸梅雨季竟快沒水 原來設計錯誤

2019-05-05 10:01

比「懸日」更有趣 基隆限定「懸郵輪」不靠老天賞臉

2019-05-05 23:02

議員質疑高雄商圈景氣未好轉 韓國瑜：非一日之寒

2019-05-06 11:06

中正橋改建開工 柯文哲：明年春節閃電拆除重慶南高架

2019-05-06 11:40

鳥松濕地外來魚虎肆虐 高雄鳥會派20釣手「清理門戶」

2019-05-06 09:42

影／春吶今晚最後壓軸 911炒熱氣氛

2019-05-05 20:01

沒在怕！與前妻拍公墓婚紗離婚 再婚拍七爺八爺婚紗

2019-05-06 12:31

春吶小吃攤生意慘？ 備貨兩千條香腸瀑布只賣出四條

2019-05-06 13:57

綠議員淚控被韓粉恐嚇 韓國瑜：感同身受 我也被威脅

2019-05-06 11:23

春遊宜蘭四重好康 不比暖冬補助差

2019-05-06 09:08

垃圾分類霧沙沙？ 張麗善分享懶人包三張圖看清楚

2019-05-06 13:22

太極門中壢道館感恩26周年 點亮心燈伍伍同心

2019-05-05 20:45

雙北中正橋改建開工 預計4年後完工

2019-05-06 12:07

公發手札印大陸節日遭質疑 苗縣府：沒有特別用意

2019-05-05 20:00

影／潮境保育區3歲 陳其邁：祕密花園潛水點不比墾丁差

2019-05-05 21:05

新打卡景點！雲林也有電影「魔戒」哈比人的家

2019-05-06 08:18

「復仇者聯盟4」票根不要丟 到這裡可抽無限手套

2019-05-06 07:31

影／爭取高鐵接駁車無解 大北門居民：次等市民？

2019-05-05 20:36

影／生鮮水果裝櫃爭取大陸市場 今晚在高雄碼頭出發了

2019-05-05 20:00

高市未婚聯誼登場 13對年輕男女配對成功

2019-05-05 20:40

不設自經區 桃園打造境內關外特區

2019-05-05 23:43

布袋發展遊憩港 招商等無人

2019-05-05 23:01

領回率超低 單車保管場淪oBike停車場

2019-05-05 23:26

竹縣捕蜂捉蛇經費僅能委外2個月 余筱菁批加重消防員負擔

2019-05-06 10:58

旗津春吶落幕 樂迷雨中狂歡

2019-05-05 23:19

高雄春吶最後一天 騎警隊登場

2019-05-05 17:49

「希望快快把環狀線建好」 三重小學生寫信給侯友宜

2019-05-05 17:13

北投機廠運作20年 地方嫌吵盼遷

2019-05-05 23:54

葫蘆墩圳沒水 前後任官員交鋒

2019-05-05 23:17

板橋蝴蝶公園光雕再進化 5月光雕有不一樣變化

2019-05-05 17:14

不只宮原眼科！ 台中中區老屋變身文青手作坊

2019-05-05 17:19

台中3家托嬰中心無監視器 盧秀燕要求強制裝設

2019-05-06 12:40

校園無人商店9月全部上線無望 柯文哲改口

2019-05-05 17:11

南崁搭乘國道客運 今下午2點起得到經國轉運站

2019-05-06 10:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top