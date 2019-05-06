批韓國瑜把春吶變造勢場 議員：說好的50億商機呢？

2019-05-06 14:18 中央社 高雄6日電



春天吶喊活動首度移師高雄舉行，今晚請來壓軸秀田馥甄演唱，現場湧進。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影 分享 facebook

2019春天吶喊首次移師高雄旗津舉辦，市長韓國瑜偕國民黨市議員上台唱歌，民進黨市議員黃文益批評「像選舉造勢」，並質疑「說好的新台幣50億元商機」在哪裡？韓國瑜籲，勿唱衰。

春吶25年活動，5月3日到5日在旗津舉辦，4日晚上韓國瑜偕市議員在台上高歌「讀你」一曲，雖然有觀眾叫好，但是更多的網友在網路貼文批評。

黃文益今天在市政總質詢質詢市府在春吶扮演什麼角色？韓國瑜答，「指導單位」。議員再追問商機多少，韓國瑜說，「售票、吃東西、購物等」。

黃文益指出，春吶是商業行為，主辦單位的門票非市府收入，他還拿出一張張照片比對過去墾丁春吶與旗津在同時段的人潮，其中有一張只有樂團演唱，空無聽眾一人的畫面，黃文益為樂團抱屈。但韓國瑜面對黃文益的追問說：「不要唱衰。」

黃文益說，春吶的精神在鼓勵獨立音樂創作及發表，但韓國瑜卻帶著議員上台唱歌，場面弄得像選舉造勢，違背春吶的精神。韓國瑜說：「受邀沒去恐被說成搖擺（台語驕傲之意）。」

黃文益又質詢觀光局，說好的有新台幣50億元商機在哪裡，也批業者售票、收攤商租金卻未付給市府沙灘場租等，質疑有圖利嫌疑，一度要求政風處查辦。

潘恆旭答覆，50億元是指旗津一整年的觀光商機，活動還協助市府宣傳反毒，3天春吶下來沒有毒品案，反觀墾丁都是毒品。不過，黃文益仍嘲諷旗津春吶「沒有人潮」。

觀光局指出，依照「高雄市公園管理自治條例」有收取場地借用費，3天收15萬多元。