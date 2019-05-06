古早就有滑水道、高爾夫球場 西子灣是高雄最時尚去處

2019-05-06 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



二戰爆發後西子灣被列為軍事要塞，直到1958年西子灣海水浴場才重新開放，大批人潮再度湧入，重現往日風景。圖／高雄市歷史博物館提供 分享 facebook

「當年的西子灣，絕對是來高雄必訪景點！」談起西子灣今昔，高雄師範大學美術系講師李書旆指著老照片表示，西子灣從清朝時期就以「景決幽折」著名，隨著海水浴場興建，壽山洞（西子灣隧道）開通，台灣博覽會舉行時吸引大量人潮，餐飲住宿、手信消費、踏青登山、野球比賽還有游泳泡澡，「當時觀光客人潮可能比現在還多！」

李書旆說，西子灣不但是遠近馳名的海水浴場、休閒勝地，也是南台灣的軍事要塞和學術重鎮，「可以說西子灣就是打狗的發源地！」此外，從老照片中的兒童游泳池，可看到有滑水道、攀登架等先進設施，這是因為當時日本政府要求兒童從小就要建立運動和畫畫習慣，從現在眼光來看，都是相當現代化的觀念。

文史工作者謝榮祥說，1958年美國滑水隊來的時候，可以說萬人空巷，有很多人來看美國人穿比基尼。當時因為還要買票進海水浴場，所以會來游泳的台灣人，都是經濟能力較好的，至於另一頭的哨船頭，當時因防沙堤還沒蓋 好，有大量泥沙沉積，一般民眾就會到那個「無料」的海水浴場玩。

文史工作者莊恆甫說，1935年日本統治台灣滿40周年，在高雄西子灣舉辦台灣博覽會，引進當年很多國際上的新觀念與經驗，並將日本的「台灣經驗」推廣給中國南部省分及東南亞民眾，可以說是台灣邁向現代化的開始。

莊恆甫表示，這場博覽會的高雄觀光館，正位於目前西子灣的高雄壽海水浴場，展示高雄州的農產、水產品及土產品；從新舊照片對照，可發現高雄觀光館就是目前「蔣公行館」建物，是當時博覽會留下的唯一建築，之後國民政府來台，整修後成為蔣中正在南部駐蹕的西子灣行館，當時的兒童游泳池，則變成行館旁的蓮花池。