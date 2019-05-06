春吶小吃攤生意慘？ 備貨兩千條香腸瀑布只賣出四條

2019-05-06 13:57 聯合新聞網 綜合報導



網友在臉書社團上po出高雄春吶空拍圖引發大家討論。圖擷自爆廢公社 分享 facebook 有25年歷史的墾丁春天吶音樂祭今年首度移師至高雄旗津沙灘舉行，不過近日網路上卻有不少人針對參與的人群數量多寡提出討論，甚至去擺攤的小販究竟有沒有賺到錢也引發很多人質疑。

五月三日至五月五日舉辦的春吶，有網友就在臉書社團爆廢公社上po出一張空拍圖，並表示「有朋友會懷念墾丁的春吶嗎？沙灘，比基尼，大海，音樂，電音。」

底下不少網友紛紛表示，「人也太少了吧」「真好走，都不會人擠來擠去的」、「可能都跟著市長去征服宇宙了吧」、「感覺好像只是有舞台的夜市…」、「地點問題吧」、「板橋的南雅夜市的人潮都比這多好幾倍」，還有人警告po文的網友說小心韓粉會暴走，當心被圍剿。

然而，也有其他網友持不同意見表示「這張圖是韓市長在唱讀你的時候拍的」，並附上另一張滿滿的人潮「這是昨天現場Hebe時間的人潮」，其他人則回說，大家都是為了看Hebe才去的呀，很正常！

此外，據《TVBS》報導指出，春吶到了第二天，攤販生意依然不好，店家看好韓流會把人帶進來，因此備貨量不少，沒想到人潮不如預期，生意僅幾賺了幾百塊錢而已，而光一天的租金就要九千元，店家只好自己認賠。

另外，像活動市集的帳蓬租金一天就要六千元，三天算下來要一萬八，餐車的租金則是三天一萬元，受訪的攤商直言「生意不好，都沒有人。」甚至曾在去年韓國瑜競選九合一時，出現在各大造勢場合的香腸瀑布這次也慘兮兮，備兩千條，結果整個上午只賣出去四條，而香腸攤車三天租金要八千八。

不過也有人為韓市長說話，網友在ptt表示，「這活動並不能直接和韓的支持度做連結，不然明年若大港開唱爆滿，就變成是年輕人支持韓國瑜嗎？」也有人認為「做生意有穩賺的？還想唱衰我們高雄啊？」