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議員質疑高雄商圈景氣未好轉 韓國瑜：非一日之寒

2019-05-06 11:06中央社 高雄6日電

對於高雄部分商圈蕭條，韓國瑜表示「冰凍三尺非一日之寒」。 聯合報系資料照／記者劉...
對於高雄部分商圈蕭條，韓國瑜表示「冰凍三尺非一日之寒」。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
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高雄市長韓國瑜於競選時一再批評高雄經濟蕭條，商圈店面租售很多。民進黨市議員黃文益今天質疑韓國瑜上任後並未止血，韓國瑜回應，「冰凍三尺非一日之寒」。

市議會今天的議程是市政總質詢，黃文益質詢拿出一張張的照片指出，包括三多、大立商圈還有中央公園附近的店面，依舊是「租」、「售」招牌林立，甚至和春電影院也收攤關門，在在顯示高雄的商機未復甦，他質問韓國瑜是否能止血。

韓國瑜表示，市府努力拚觀光，各路觀光客變多了，局部地區的商圈商機有復甦。

黃文益不接受韓國瑜的說法，他再揭新崛江商圈景氣冷清清，沒有遊客消費者，業者喊苦，他要求韓國瑜要提出有效的應因應方案。

韓國瑜表示「冰凍三尺非一日之寒」。黃文益說，商圈生意冷清和停車位有關係，即使消費者想去消費，也苦無車位，促市府正視。

黃文益還質詢韓國瑜是否會在國民黨提名他成為2020總統參選人後成為「落跑市長」，他促韓要辭去市長一職，以立下好的典範。韓國瑜答覆，黨內相關細節未定，現在無法做答覆。

另外，黃文益還問韓國瑜是否常喝酒而話太多。韓國瑜表示，喝酒講究氣氛，如無聊得開的朋友也乏味，平常不會一人喝酒。

黃文益以酒測值超標就會出現多話或意識含糊不清等情形，拿出「酒測器」要送給韓國瑜，並趨前要將酒測器要戴在韓國瑜身上。韓國瑜揮手示意不要，由坐在後面的研考會主委李銘義代為收下。

韓國瑜
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