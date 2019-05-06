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張大千作畫用鳳纖紙 高雄大樹鳳梨鄉發揚光大

2019-05-06 09:47聯合報 記者王昭月╱即時報導

國畫大師張大千生前作畫使用的「菠蘿紙」，近年在高雄大樹區發揚光大，這種取材鳳梨纖維製成的紙，用在包裝用途更顯獨特，高雄市九曲國小師生利用周休假日在高雄市立圖書館大樹2館一起體驗手作「鳳纖紙」，過程中像經歷了一趟奇幻旅程。

高雄市大樹區盛產的鳳梨遠近馳名，很多人知道鳳梨好吃，不知道鳳梨纖維其實可以用來造紙，且製成的鳳纖紙，質感獨一無二。

高雄市立圖書館大樹分館與九曲國小聯手舉辦「鳳梨萌校園」活動，特別安排鳳纖紙造紙體驗及紙藝創作，亦結合數位科技在鳳纖紙上進行雷射雕刻，帶大家深入認識大樹區這項「新興特產」。

九曲國小師生在永豐餘久堂紙廠技術支援下，使用從鳳梨葉或鳳梨皮採集到的纖維原料，進行解纖、製漿、漂白、打漿、手抄等過程，完成一張張紙質各異的鳳纖紙。也在大樹區數位機會中心資源挹注下，體驗鳳纖紙與荔枝木雷雕技術，見識傳統技藝與現代數位科技激盪出的火花。

「鳳梨與紙的相遇，是一個新的開始」大樹圖書分館主任許傑勝表示，鳳纖紙對地方而言是一個新的發展方向，更能進一步開拓出在地品牌。

大樹分館現場也展示鳳纖紙手寫文字、書法、刻印、在地風土小書、荔枝筆在地圖騰、包裝袋等，另結合三和瓦窯的砌磚與瓦花拼貼創作，將紙的意象轉化，體現在地多元的藝術韻味。

鳳纖紙古銅磚拓作，呈現獨特的質感。記者王昭月／攝影
鳳纖紙古銅磚拓作，呈現獨特的質感。記者王昭月／攝影
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參與的九曲國小師生，現場體驗手抄鳳纖紙過程。記者王昭月／攝影
參與的九曲國小師生，現場體驗手抄鳳纖紙過程。記者王昭月／攝影
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高雄市立圖書館大樹分館與九曲國小聯手舉辦「鳳梨萌校園」活動，安排鳳纖紙造紙體驗及...
高雄市立圖書館大樹分館與九曲國小聯手舉辦「鳳梨萌校園」活動，安排鳳纖紙造紙體驗及紙藝創作展。記者王昭月／翻攝
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