張大千作畫用鳳纖紙 高雄大樹鳳梨鄉發揚光大

2019-05-06 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



國畫大師張大千生前作畫使用的「菠蘿紙」，近年在高雄大樹區發揚光大，這種取材鳳梨纖維製成的紙，用在包裝用途更顯獨特，高雄市九曲國小師生利用周休假日在高雄市立圖書館大樹2館一起體驗手作「鳳纖紙」，過程中像經歷了一趟奇幻旅程。

高雄市大樹區盛產的鳳梨遠近馳名，很多人知道鳳梨好吃，不知道鳳梨纖維其實可以用來造紙，且製成的鳳纖紙，質感獨一無二。

高雄市立圖書館大樹分館與九曲國小聯手舉辦「鳳梨萌校園」活動，特別安排鳳纖紙造紙體驗及紙藝創作，亦結合數位科技在鳳纖紙上進行雷射雕刻，帶大家深入認識大樹區這項「新興特產」。

九曲國小師生在永豐餘久堂紙廠技術支援下，使用從鳳梨葉或鳳梨皮採集到的纖維原料，進行解纖、製漿、漂白、打漿、手抄等過程，完成一張張紙質各異的鳳纖紙。也在大樹區數位機會中心資源挹注下，體驗鳳纖紙與荔枝木雷雕技術，見識傳統技藝與現代數位科技激盪出的火花。

「鳳梨與紙的相遇，是一個新的開始」大樹圖書分館主任許傑勝表示，鳳纖紙對地方而言是一個新的發展方向，更能進一步開拓出在地品牌。