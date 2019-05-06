鳥松濕地外來魚虎肆虐 高雄鳥會派20釣手「清理門戶」

2019-05-06 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



來自全國各地的釣手參與高雄鳥松濕地外來角種移除計畫。圖／高雄鳥會提供 分享 facebook 高雄市鳥松濕地有生性兇猛的「魚虎」現蹤，曾躍水面獵捕紅冠水雞，被鳥友拍下驚心動魄的一面，高雄鳥會唯恐這種外來魚種肆虐破壞現地生態，發動「移除」行動，20名釣手奮戰5小時，共釣到21隻魚虎。

高雄鳥會為替鳥松濕地「清理門戶」，5日凌晨進行移除外來魚種行動，來自全國各地的專業釣手以「假餌」拋竿誘捕，果真引誘兇猛的魚虎爭相搶食，成功釣獲21隻。

高雄鳥會總幹事林昆海表示，淡水埤塘常見的外來魚種有吳郭魚、魚虎、泰國鱧等，其中魚虎和泰國鱧體型大，且屬於食物鏈上層的掠食者，幾乎沒有天敵，不但會獵捕其他魚類，連在水域活動紅冠水雞、黃小鷺、水雉等鳥類，也常遭侵襲。

鳥松濕地公園四周因為沒有隔離，常成為宗教活動的「放生」場域，以致生態受到衝擊，為此認養單位高雄市野鳥學會向市府觀光局申請外來魚種移除專案，經5個小時奮戰，共移除21隻魚虎、4隻泰國鱧、4隻珍珠石斑、1隻吳郭魚、1隻紅尼羅、2隻琵琶鼠。