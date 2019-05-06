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城市夫婦返鄉種茶 要讓六龜山茶四處飄香

2019-05-06 07:31聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄市六龜山茶風味獨特，越來越受市場重視。茶農二代何佳薇原本是上班族，5年前與先生李勇德返鄉務農，逐步將自家茶園轉往友善栽種，夫妻兩人同心協力，一人製茶、一人行銷，兩人最大安慰是聽到消費者說「這是我喝過最好的茶」。

六龜新發地區茶園分布寬廣，何佳薇的家族種茶多年，她卻少有機會參與種茶，5年前有感於父親年老決定返鄉接棒，考量食安問題與人力短缺，逐步將家中茶園轉向友善耕作，已獲得「瑪納有機文化生活促進會」的認證。

何佳薇從上班族變成茶農，不再坐辦公室、吹冷氣，另一半李勇德的改變也不小。李軍中退伍後跟隨妻子返回六龜定居，為讓自家茶葉擁有穩定品質，一步步學製茶，花5年時間從門外漢變成製茶師傅與品茶達人。

何佳薇說，以往家中茶葉是整批委外代工，只要專心種茶即可，不過品質與風味很難掌控；自己製茶後這些問題獲得改善，但也相對付出許多心力與時間，甚至抽不出時間採茶，整體產量下降。

六龜原生種山茶以高大茶樹著稱，跟一般矮化茶樹不同，這幾年何家茶園也逐步走向野放，茶樹越長越高。何佳薇說，自家山茶是零用藥零用肥，野放方式讓茶園內生態更加豐富，雖然友善栽種很辛苦，產量也變少，這幾年東奔西跑參加農產推廣，逐漸培養一群老主顧，消費者的讚美是兩人最大動力。

何佳薇（左）35歲返鄉種茶，老公李勇德（右）負責製茶。記者徐白櫻／攝影
何佳薇（左）35歲返鄉種茶，老公李勇德（右）負責製茶。記者徐白櫻／攝影
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六龜野放上班族

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