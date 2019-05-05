屏縣表揚模範母親 52母親的故事令人動容

2019-05-05 20:35 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣政府今年表揚52位模範母親。圖／屏東縣政府提供 分享 facebook

108年屏東模範母親表揚大會今天在縣府禮堂舉行，總計表揚52位模範母親，屏東縣長潘孟安在致詞時感性表示，天下的媽媽們，並不是為了成為誰的楷模或接受表揚而努力，只是想成為孩子們最堅強的陪伴與依靠，這正是母愛的偉大。

縣府表示，今年由各鄉鎮公所及社團推薦表揚的模範母親共有52人，其中90歲以上的就有6人，最年長的是枋山鄉高齡95歲的陳葉萬允，即使已年近百歲，但是媽媽最牽掛的永遠是兒女。

還有要照顧身障兒的母親令人最動容，由聲暉聽障協進會推薦的葉淑華，兒子出生時即聽力受損，但在媽媽的一路陪伴下，如今兒子在學習上屢屢獲獎，運動競賽與馬拉松賽也不缺席，樂觀進取的態度，令媽媽十分欣慰。

另外，啟智協進會推薦的魏美華，單親撫養中度智能障礙的女兒，生活極為清苦，但媽媽不畏辛苦，如今女兒已從屏東特教學校畢業，並進入日間作業設施萬丹據點服務，減輕媽媽不少負擔，而女兒非常喜歡舞蹈，去年更以一首「鹹酥雞夜市」在2018年身心障礙者才藝大賽中榮獲第3名，讓母親最感驕傲。