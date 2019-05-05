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知足溫暖就是幸福 高市表揚慈孝家庭300家庭洗腳報親恩

2019-05-05 18:54聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

515是國際家庭日，高雄市教育局結合多個學校、局處及民間團體，5日在高雄市文化中心表揚25組慈孝家庭楷模，現場有300組親子進行「洗腳報親恩」儀式，有人全家四代一同參與，表達對家人感謝之意，連年僅3歲幼兒也卯足全力幫爸爸洗腳，認真模樣相當可愛。

接受表揚者中，圓富國中學生鍾怡娟從小面臨爸爸、奶奶接連生病離世，懂事的她幫印尼籍媽媽分擔家務，在校也用功讀書。鳳翔國中學生楊欣霖國小時因腦部病變開刀，認知與行為能力下降，但媽媽全心全意照顧、陪伴到校上課學習，母女倆無話不談；楊欣霖說，很感謝媽媽不離不棄，「讓我在困境中仍看見幸福」。

另名接受表揚的蔡文國小學生黃柏榮，生長在四代同堂家庭，昨在現場跟父母、弟弟開心合照。黃媽媽說，他們家雖未遭受生老病死的磨難，但柏榮從小就會主動幫忙媽媽做生意，回到家也會向93歲高齡的曾祖母噓寒問暖；假日他們不去遊樂場，到戶外舒展身心，也很少買玩具，利用大自然資源自製玩具，一家人過得知足又溫暖。

教育局長吳榕峯說，除了分享慈孝家庭楷模故事，也希望孩子透過幫父母洗腳，表達敬意與孝順的心。吳榕峯隨後更現場示範為長輩洗腳，親自幫75歲的阿嬤張謝遠脫鞋、上肥皀、搓楺到穿鞋，阿嬤笑嘻嘻說「很舒服、很感恩！」

62歲的沈惠芳第一次幫86歲的母親沈蔡秀蓮洗腳，她說，母親近半年才從北部南下高雄同住，想好好幫媽媽洗腳，做為母親節禮物。現場還有多位幼兒園小朋友幫母親洗腳，小手來來回回幫媽媽搓洗，有媽媽笑得合不攏嘴，也有人感動落淚，氣氛溫馨。

教育局高雄市幼兒園

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