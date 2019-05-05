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高雄春吶最後一天 騎警隊登場

2019-05-05 17:49聯合報 記者邱奕能╱即時報導

春天吶喊音樂藝術祭今天最後一日，高雄市警局出動百餘名員警進駐會場，維護現場安全到...
春天吶喊音樂藝術祭今天最後一日，高雄市警局出動百餘名員警進駐會場，維護現場安全到最後一刻。高雄市警局觀光騎警隊也在周圍維護，從下午3時到5時許，在旗津貝殼館到旗津海水浴場執行巡邏勤務。記者邱奕能／翻攝
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春天吶喊音樂藝術祭今天最後一日，高雄市警局出動百餘名員警進駐會場，維護現場安全到最後一刻。高雄市警局觀光騎警隊也在周圍維護，從下午3時到5時許，在旗津貝殼館到旗津海水浴場執行巡邏勤務。

路過的遊客見到高大威武的騎警隊，仍不住上前與他們合照，直呼「真是高大又帥氣，來到旗津不虛此行」。騎警隊員警也不忘向民眾宣導，在享受音樂放鬆的同時，不要出於好奇或同儕誘惑，接觸毒品

對於會場內販賣的酒品，轄區鼓山警分局也呼籲到場遊客，飲酒後不要開車，在保護自身安全時，也保護他人安全。

春天吶喊音樂藝術祭今天最後一日，高雄市警局出動百餘名員警進駐會場，維護現場安全到...
春天吶喊音樂藝術祭今天最後一日，高雄市警局出動百餘名員警進駐會場，維護現場安全到最後一刻。高雄市警局觀光騎警隊也在周圍維護，從下午3時到5時許，在旗津貝殼館到旗津海水浴場執行巡邏勤務。記者邱奕能／翻攝
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高雄市海水浴場毒品

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