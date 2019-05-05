肝癌奪命第二名 屏縣連續4年辦免費肝炎肝癌篩檢

2019-05-05 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



肝癌是屏東縣死亡率第2名，屏東縣政府連續4年與肝病防治學術基金會合作，下鄉推展「屏東縣免費肝炎肝癌檢驗活動」，今天在林邊等5鄉共同舉行，總計有兩千多人參加，衛生局表示，後續會針對抽血檢查異常者另行通知安排腹部超音波檢查，所有檢查項目完全免費。

今天的檢驗地點分別在林邊國中、新埤國小、佳冬鄉公所、泰武鄉武潭村活動中心以及枋山鄉老人活動中心與嘉和社區福德宮舉行，總計有2331人受惠；衛生局表示，還沒有抽血做篩檢的民眾，這五個鄉鎮的衛生所於5月6日至10日都還有提供服務，民眾可多加利用。

屏東縣長潘孟安表示，癌症蟬聯全國十大死因第一名已逾38年，依據癌症死因分析，肝癌高居第二位，肝病防治學術基金會已連續4年與屏東縣政府合作，嘉惠偏遠地區鄉民，並將篩檢年齡提前至20歲，不僅讓肝炎篩檢更加普及，更希望透過篩檢早期發現及早治療，加強民眾保肝意識，有效降低肝病死亡率。