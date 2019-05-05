微風市集推共食理念 民眾邊買菜邊「與農共午」

2019-05-05 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



微風市集每月第一個周日中午在蓮池潭高雄物產館辦理「與農共午．逗陣呷中島」共食活動，不少民眾來這裡買菜，還能跟著主廚學做菜，和小農一起品嘗現場烹調的美味料理。 圖／高雄市農業局提供 分享 facebook

推廣有機好菜，微風市集每月第一個周日中午在蓮池潭高雄物產館辦理「與農共午．逗陣呷中島」共食活動，不少民眾來這裡買菜，還能跟著主廚學做菜，和小農一起品嘗現場烹調的美味料理。

今天上午，高雄市農業局與微風市集合作辦理「小農共食餐桌計畫」，由微風最高人氣的主廚李建達攜手北京便宜坊燜爐烤鴨行政主廚趙冠林，端出立夏前最「著時」的節氣饗宴。

農業局說，春末初夏的季節，最多產的便是瓜果類與芽菜類，像是苦瓜、番茄、鳳宮菜和空心菜等，主廚現場購買小農的有機蔬果和葉菜，發揮創意把這些較不受小朋友歡迎的蔬菜用健康的烹調方式，變身成讓遊客一口接一口的美食。

例如最適合夏天的苦瓜，主廚便結合蔭豆鼓和砂糖，把白玉苦瓜作成一道超下飯的夏日限定醬涼瓜。民眾圍繞著主廚提出各種食材問題，提供食材的小農和主廚趁此機會和遊客交流，介紹微風市集的推廣理念和行動，包含不獨食和食農教育等主題，小農也能透過「與農共午」的共食期間，面對面和民眾們分享他們的有機種菜心路歷程。

據了解，早先在蓮池潭畔的小農原本就中午就有共食的習慣，大家在賣菜的同時，每周固定由一名小農負責採買煮大鍋菜，大家一起品嘗，今天更擴大到與消費者共食午餐。

高雄市政府農業局也歡迎市民每個月的第一個周日來到高雄物產館與小農逗陣「呷中島」，共食一頓最接地氣的節氣饗宴。