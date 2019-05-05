東南亞也吃九層糕與刈包 高雄媽媽用糕粿交流感情
每逢佳節倍思親，許多人心中最美味的食物均出自「媽媽」之手。母親節前夕，高雄市湖內公館社區舉辦「多國糕粿大會串」，印尼、越南新住民媽媽分享東南亞糕粿製作技巧，台灣媽媽也無私傳授家傳的古早味菜粿，美食無國界，高雄媽媽用糕粿交流情感。
今天上午，高雄市路竹新住民及婦女家庭服務中心與湖內公館社區合辦「多國糕粿大會串」，現場規劃台式與東南亞糕粿DIY課程，市府社會局副局長葉玉如、湖內區長薛茂竹、里長蘇麗雲等人跟社區媽媽一起學習製作技巧。
印尼媽媽徐菁瑩帶來印尼糕點Kue Lapis（九層糕），越南媽媽范氏鶯則分享糯米糕作法，兩人用家鄉味慰勞新住民姊妹。此外，公館社區準備台式草仔粿、菜粿與九層糕，一群社區媽媽帶領眾人製作傳統菜粿。
印尼九層糕外觀與台式九層糕雷同，只是顏色不一樣。徐菁瑩說，印尼九層糕是東南亞知名的點心，通常會在節慶時製作，平日在菜市場內也買得到，有些人當早餐來吃；主要使用米粉、木薯粉、椰漿、香蘭葉製作而成，綠白相間、層次分明，製造過程繁複。
為做好家鄉口味糕點，徐菁瑩多次打電話回印尼請教媽媽，花不少時間才揣摩出媽媽味。這道Lapis讓家鄉姊妹很有感，一名參加活動的雇主特別打包回家，要讓家中照顧長輩的印尼移工吃到家鄉味。
另位來自越南的年輕媽媽范氏鶯則是教導大家製作外型很像台式割包的越南糯米糕，她使用糯米粉、鹽、油與鮮奶揉成糯米糰，蒸熟後在兩片糯米糕中間夾上火腿片，約一小時可完成。
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