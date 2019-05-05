東南亞也吃九層糕與刈包 高雄媽媽用糕粿交流感情

2019-05-05 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



徐菁瑩（左）與范氏鶯（右）教導社區媽媽製作家鄉糕點。記者徐白櫻／攝影 分享 facebook

每逢佳節倍思親，許多人心中最美味的食物均出自「媽媽」之手。母親節前夕，高雄市湖內公館社區舉辦「多國糕粿大會串」，印尼、越南新住民媽媽分享東南亞糕粿製作技巧，台灣媽媽也無私傳授家傳的古早味菜粿，美食無國界，高雄媽媽用糕粿交流情感。

今天上午，高雄市路竹新住民及婦女家庭服務中心與湖內公館社區合辦「多國糕粿大會串」，現場規劃台式與東南亞糕粿DIY課程，市府社會局副局長葉玉如、湖內區長薛茂竹、里長蘇麗雲等人跟社區媽媽一起學習製作技巧。

印尼媽媽徐菁瑩帶來印尼糕點Kue Lapis（九層糕），越南媽媽范氏鶯則分享糯米糕作法，兩人用家鄉味慰勞新住民姊妹。此外，公館社區準備台式草仔粿、菜粿與九層糕，一群社區媽媽帶領眾人製作傳統菜粿。

印尼九層糕外觀與台式九層糕雷同，只是顏色不一樣。徐菁瑩說，印尼九層糕是東南亞知名的點心，通常會在節慶時製作，平日在菜市場內也買得到，有些人當早餐來吃；主要使用米粉、木薯粉、椰漿、香蘭葉製作而成，綠白相間、層次分明，製造過程繁複。

為做好家鄉口味糕點，徐菁瑩多次打電話回印尼請教媽媽，花不少時間才揣摩出媽媽味。這道Lapis讓家鄉姊妹很有感，一名參加活動的雇主特別打包回家，要讓家中照顧長輩的印尼移工吃到家鄉味。