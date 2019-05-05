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女大生報告僅寫19字 竟獲教授評滿分！

「傾聽內心聲音」挑戰不同職涯 他從會計變工程師

2019-05-05 13:06聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

「在職涯上不斷探索，讓我更確立未來目標。」在科技公司擔任製程工程師的呂翊誠，大學時期從資訊類科跳到財金科系，畢業後也曾嘗試創業，最後進入科技公司擔任會計，結果因緣際會從財金轉到工業工程，坦言「過程吃了不少苦頭」，透過勞動部TDC職涯諮詢計畫，他持續在工作上挑戰自我，未來計畫進修工業工程碩士，成為更專業的工程管理人才。

30歲的呂翊誠大一時就積極探索個人興趣，從工業類科轉到財經科系，畢業後曾想找朋友一同創業，投入滾筒洗衣機清潔市場，不過因技術、資金不足，最後還是進入一般企業擔任會計，沒想到半年後他在主管鼓勵下，決定挑戰製程工程師一職，開啟不同職涯路。

呂翊誠坦言，因所學與職務技能差異大，一開始並不順遂，職場上也一度傳出質疑聲音，但因不想被原本領域設限，他不斷充實自己，針對難以解決的製程問題，努力鑽研找出解決方法，工作逐漸上手，經由勞動部人才資源發展中心協助，他了解自己具備接受新挑戰、高執行力與高潛力人才特質，更有自信心往技術及管理職能邁進。

呂翊誠表示，許多人都認為工作與興趣不能結合，他因為勇於嘗試，發現製程工程師工作內容須不斷在製程中發現問題並處理解決，很適合自己追求變動的特質，透過勞動部職能診斷工具，也發現自己的管理潛能，他鼓勵其他人即使不適應工作環境，也要努力把工作做好，並「聽從自己內心聲音」，在閒暇時多方嘗試，找出自己興趣。

勞動部高屏澎東分署程泰運分署長表示，TDC成立一年多來，協助勞工朋友提升職能，服務已超過3百人以上，引領勞工探索自我工作價值、發揮工作優勢並找到職涯目標，成就更好的自己，洽詢電話07-6220253。

30歲的呂翊誠多方嘗試轉換不同職涯，經勞動部TDC診斷，確認自己有勇於挑戰特質及...
30歲的呂翊誠多方嘗試轉換不同職涯，經勞動部TDC診斷，確認自己有勇於挑戰特質及管理潛能，未來更有自信朝技術及管理職能邁進。記者蔡容喬／攝影
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30歲的呂翊誠多方嘗試轉換不同職涯，經勞動部TDC診斷，確認自己有勇於挑戰特質及...
30歲的呂翊誠多方嘗試轉換不同職涯，經勞動部TDC診斷，確認自己有勇於挑戰特質及管理潛能，未來更有自信朝技術及管理職能邁進。記者蔡容喬／攝影
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勞動部職涯

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